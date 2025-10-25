Иногда может быть сложно определить источник такого запаха.

Несмотря на то, что затхлый запах в подвале может казаться нормальным явлением, он часто является признаком серьезной проблемы, к примеру, скрытой влаги или плесени. Поэтому эксперты рассказали для martha stewart, почему образуется такой запах в подвале и как решить эту проблему.

Почему подвалы могут пахнуть затхло

Подвалы могут приобретать такой запах по разным причинам. Во-первых, накопленная пыль, грязь и беспорядок могут удерживать запахи.

"Глубокая уборка и благоустройство, особенно удаление или стирка тканей и обивки, помогают уменьшить источники запаха. Активированный уголь или пищевая сода, размещенные вокруг, могут поглощать стойкие запахи", - объяснила эксперт по уборке компании Sparkly Maid San Diego Изабелла Флорес.

Если вы не знаете, где находится источник затхлого запаха в вашем подвале, то специалисты советуют проверить старый ковер, одежду в коробках, неиспользованную обивку или даже грязные фильтры воздуха.

"Чтобы бороться с этим, очистите и тщательно высушите пораженные материалы, замените или отремонтируйте поврежденные водой предметы, регулярно обслуживайте и чистите системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также проверяйте и старайтесь как можно скорее устранить скрытые источники, чтобы предотвратить накопление влаги", - рекомендует сопредседатель AspenClean Алисия Соколовски.

Если запахи до сих пор присутствуют, то в издании рассказали о распространенных причинах этого и способах их устранения.

Отмечается, что влага создает среду, которая идеальна для размножения бактерий и грибков.

"Когда эти микроорганизмы разлагают органические материалы, они выделяют микробные летучие органические соединения, или MVOC, которые производят затхлый или землистый запах. Даже скрытая влага за стенами или под коврами со временем может привести к появлению этого запаха", - подчеркнула Соколовски.

В то же время сертифицированный специалист по устранению плесени и основатель компании HomeCleanse Майкл Рубино говорит, что есть несколько важных шагов для борьбы с проблемами влажности.

Используйте осушитель воздуха: эти приборы устраняют влагу из воздуха.

Инвестируйте в интеллектуальный термостат: эксперты советуют выбирать такой, который контролирует влажность в режиме реального времени, чтобы вы могли быстро решать проблемы, когда они возникают.

Убирайте разлитую жидкость и скопления воды: стоячая вода увеличивает уровень влажности и способствует развитию плесени, поэтому как можно быстрее высушивайте разлитую жидкость, протечки и конденсат.

Немедленно устраняйте протечки: даже незначительные протечки добавляют влаги в воздух, поэтому специалисты советуют регулярно проверять трубы, водонагреватели и стены подвала на наличие протечек, которые нужно немедленно устранять.

Убедитесь, что двери и окна хорошо уплотнены: это помогает предотвратить проникновение внешней влаги и дождевой воды внутрь, благодаря чему поддерживается стабильный уровень влажности в помещении.

Держите окна и двери закрытыми во время дождливой погоды: дождь и высокая влажность воздуха снаружи могут повысить уровень влажности в вашем доме, поэтому держите окна и двери подвала закрытыми, чтобы предотвратить чрезмерную влажность.

Другие советы экспертов

