В православный праздник сегодня в молитвах просят здоровья и защиты для военнослужащих.

26 октября по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Димитрия Солунского. Какие традиции и приметы связаны с этой датой и какой праздник сегодня церковный отмечают сегодня по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

День 26 октября (8 ноября по старому) в украинской православной церкви посвящен памяти священномученика Димитрия Солунского, ученика апостола Павла, а также чудотворца.

Димитрий жил в III-IV веках и был сыном римского проконсула Фессалоник. Родители Дмитрия были тайными христианами и воспитали сына в этих же традициях. Отец готовил сына к римской службе и после смерти отца Димитрий занял его должность. В обязанности его входили защита города и борьба с христианством. Однако, получив власть, он исповедовал христианскую веру открыто и стал ее проповедовать среди жителей.

Об этом узнал император Максимиан и велел привести непокорного воина на суд. Димитрий не отрекся от веры, как ему было предложено, и его бросили в тюрьму. В это же время в городе устроили бои - императорский боец Лий должен был сразиться с воином Нестором. Димитрий благословил Нестора и тот победил. Разгневавшись, император велел казнить и Димитрия, и Нестора.

Со временем над могилой святого построили церковь. Сегодня они находятся в Салониках и почитаются как мироточивые и исцеляющие от болезней.

Какой православный праздник сегодня отмечают по новому стилю еще:

вспоминают преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского;

мученика Луппа Солунского;

преподобного Афанасия Медикийского;

преподобного Димитрия Басарбовского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 26 октября вспоминают Иверско-Мирненскую икону Божией Матери ("Мироточивую").

С какими молитвами обращаются в этот день, обычаи и что сегодня нельзя делать

К святому Димитрию Солунскому обращаются в молитвах как к покровителю военных - просят о защите, мужестве, терпении, а также об исцелении болезней, особенно глаз.

В народе день называют Дмитрия - он считается началом зимнего полугодия, после этой даты потепления уже не ждали. Также Дмитриев день завершает сезон свадеб, считается что после 26 октября заключать браки неблагоприятно. Однако в народе бытует поговорка: "До Дмитрия девка хитра, а после Дмитрия еще хитрее".

Церковь сегодня не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности, а также мести и лени.

По народным приметам на Дмитриев день запрещается:

веселиться, шуметь, плясать - как и поминальная суббота накануне, этот день не терпит развлечений;

заниматься тяжелым физическим трудом - убирать, мыть полы, так как можно "вымести" удачу и благополучие;

брать в руки острые предметы - если поранишься, то рана будет долго заживать.

Не стоит выходить на улицу в одежде "не по сезону" - считается, что так можно "разозлить" предстоящую зиму.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 26 октября

По погоде дня судят, какой будет погода:

облака быстро плывут - будет непогода;

грибы еще есть в лесу - зима наступит нескоро;

небо красного цвета - к дождю;

день выдался холодный - весна будет такой же.

Также в народе говорят, что если в этот день в гости зайдет богатый человек - у хозяев целый год будет удача и достаток в доме.

