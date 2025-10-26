Готовы проверить себя?

Различные головоломки или оптические иллюзии – это не просто веселые задачки, которые помогают скоротать время. На самом деле это мощный инструмент для тренировки различных навыков.

Одними из таких задач являются головоломки на поиск слов. Они помогают развивать наблюдательность, навыки концентрации, внимательность к деталям, а также служат тренажером для глаз. УНИАН подготовил кое-что интересное для своих читателей.

Итак, ниже вы увидите коллаж, где десятки букв расположены в строках в хаотичном порядке. Где-то там мы спрятали слово "яхта", которое вам нужно отыскать. Сделать это можно, соединив буквы по вертикали или по горизонтали. В этой головоломке искать по диагонали не стоит, чтобы не тратить время.

Видео дня

Чтобы проверить ваши навыки тайм-менеджмента, мы также установили ограничения во времени. У вас будет всего 10 секунд, чтобы отыскать нужное слово в "море" различных букв.

Готовы проверить свои способности? Устраивайтесь поудобнее и старайтесь ни на что не отвлекаться.

Время пошло! Для удобства можете установить таймер, так вам будет проще отслеживать секунды.

Что ж, ваши 10 секунд на поиск слова "яхта" исчерпаны. Удалось ли вам справиться с этой задачей? Сделать это могло быть не просто. Отвлекать могло не только большое количество букв, но и яхта на фоне и разные цвета строк.

Поэтому, если вы справились, у вас действительно очень острое зрение. Вашей внимательности к мелочам позавидуют даже детективы.

Ответ на головоломку:

Другие вызовы от УНИАН

Для тех, кому понравилось искать спрятанное слово, предлагаем похожее задание. В нем нужно отыскать слово "паста". На ответ у вас так же будет 10 секунд.

Если же хочется чего-то другого, попробуйте отыскать число 46 на картинке. На это задание мы отвели 8 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: