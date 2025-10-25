Специалист говорит, что за 15 лет шесть раз "женился" на своей возлюбленной.

Все отношения со временем меняются, поскольку люди растут и их приоритеты меняются. Даже в долгих браках могут появляться дистанция, рутина или ощущение, что все стало скучным.

Иногда кажется, что выходом может стать новый партнер, но на самом деле можно заново открыть любовь и увлечения в тех же отношениях, обновив их и переосмыслив свою совместную жизнь, пишет для Psychology Today сертифицированный семейный терапевт Ассаэль Романелли.

Специалист вспоминает, как в 2014 году наткнулся на фразу Эстер Перель в книге "Mating in Captivity" о том, что большинство людей во взрослой жизни будут иметь несколько серьезных отношений или браков, некоторые - с одним и тем же человеком. Тогда эти слова озадачили его:

" Я только что нашел своего человека. Мы с Галит учились быть партнерами и молодыми родителями одновременно. Мысль о том, что мне когда-то придется "жениться" на ней снова, казалась странной, даже угрожающей. Четыре года спустя, после нескольких жизненных изменений и одного глубокого супружеского кризиса, я наконец понял. Наш первый брак закончился. Мы все еще были вместе, но та версия нас самих, которая говорила "да", больше не существовала. Вопрос был не в том, женюсь ли я снова. Вопрос был в том, женюсь ли я снова на Галит".

Романелли пишет, что со временем люди и все в них меняется, поэтому нереально ожидать, что брак останется прежним. Большинство пар либо терпят, либо расходятся, но есть третий путь - обновить отношения с тем же партнером. Они вместе с женой разработали модель, которая помогает парам преобразовывать отношения без разрыва. Она включает четыре этапа:

Игра. Состояние ума, полное любопытства, гибкости и готовности ошибаться. Это способность исследовать, двигаться, смеяться вместе - отпустить контроль и заново почувствовать легкость, которая когда-то вас очаровала. Принимать свои тени. В каждых отношениях есть части себя, которые мы отрицаем, прячем или перекладываем на партнера: зависть, злость, потребность, жажда, жадность, гордость. Когда мы признаем эти части, вместо того чтобы их отвергать, мы перестаем обвинять партнера за то, с чем имеем дело сами. Давать словам осесть. Это о том, чтобы слушать не только ушами, а всем телом. Вместо того, чтобы защищаться или исправлять, позвольте словам партнера проникать в вас. Позвольте им касаться вас. Так вы показываете, что важнее рост, а не собственное эго. Когда вы даете словам осесть, слушание становится актом любви. Говорить прямо. Это рискованно, потому что требует честности, а честность бывает неудобной. Но именно она ведет к настоящей близости. Большинство пар обходят правду стороной, оставляя после себя цепь предположений, обид и невыраженных потребностей. Произносить искренне "Мне тебя не хватает", "Мне больно" поможет поддерживать любовь живой.

Специалист отмечает, что эти простые навыки являются основой "перевенчания". Они помогают пройти через старые шаблоны и найти новую версию совместной жизни:

"Нам не нужен новый партнер. Нужен новый способ быть с тем, кто уже рядом".

