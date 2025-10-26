Двадцать лет назад повышение до должности менеджера считалось важным достижением. Сегодня — это скорее наказание. Таковы данные недавнего исследования LinkedIn. В опросе более 10 000 пользователей почти 70% признались, что уволились бы при плохом руководителе. Но лишь 30% сами хотят стать менеджерами в ближайшие годы.
Почему так изменилось отношение? Почему никто больше не хочет быть начальником? Ответ можно выразить несколькими словами: никто не научил их эффективно руководить, пишет Inc. Исследования это подтверждают.
Консалтинговая компания West Monroe опросила 500 менеджеров и выяснила: 66% из них прошли не более восьми часов обучения, а 43% руководителей со стажем менее года вовсе не получили никакой подготовки.
Проблема разрыва в лидерских навыках
Навыки, которые помогают получить повышение, — не те, что нужны на новом уровне. Эксперты по менеджменту Рам Чаран, Стивен Дроттер и Джеймс Ноэл описывают это в своей книге. Они выделяют пять ролей лидера:
- управление собой;
- управление другими;
- управление руководителями;
- функциональное лидерство;
- управление бизнесом.
Переход между ролями требует нового поведения и нового способа мышления. Лидер должен не только освоить новые навыки, но и отказаться от старых привычек, которые ранее приносили успех. Например, отличный продавец, став менеджером, должен перестать замыкаться на личных сделках и начать помогать команде добиваться результатов — ставить цели, давать обратную связь и развивать подчинённых.
Каждый следующий уровень лидерства требует другой перспективы:
- руководитель руководителей подбирает и развивает сильных лидеров;
- функциональный лидер создаёт конкурентные преимущества для компании;
- бизнес-лидер выстраивает стратегию и формирует команды, реализующие её.
Общее у всех ролей одно — им нужна эмоциональная компетентность, включая умение слушать, проявлять эмпатию и давать конструктивную обратную связь.
Как решить проблему с лидерством
СМИ пишет, что, чтобы подготовить менеджеров к успеху, компании стоит:
- Определить этапы роста лидеров. Прописать, какие эмоциональные и управленческие навыки нужны на каждом уровне.
- Разработать обучение. Создать собственные программы или привлечь внешних экспертов.
- Планировать время на развитие. При каждом повышении сотруднику нужно выделять время и ресурсы на обучение.
- Назначать наставника. Ментор поможет адаптироваться и эмоционально поддержит.
- Поддерживать наставников. Дать им чёткие рекомендации и возможность регулярно встречаться.
- Оценивать результаты. Анализировать не только цифры, но и вовлечённость, текучесть кадров, атмосферу в команде.
- Показывать пример. Старшие руководители должны открыто развивать свои навыки, делиться ошибками и просить помощи.
Важно не бросать человека в новую роль без подготовки — кто-то справится, но большинство нет. Если же сделать развитие лидеров приоритетом, вы укрепите не только управленцев, но и всю организацию — сегодня и в будущем.
Другие интересные новости о работе
Ранее УНИАН сообщал, почему космическое агенство NASA начало учитывать личностные профили при отборе астронавтов. В частности, они разобрались, как можно определить уровень эмоционального интеллекта с помощью смеха...
Кроме того, мы рассказывали, какие 5 профессий не сможет заменить ИИ. Все больше людей выбирают рабочие профессии из-за того, что корпорации полагаются на искусственный интеллект для выполнения различных задач. Но есть те специальности, где ИИ будет просто бессильным.