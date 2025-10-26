Только 30% работников хотят стать руководителями, согласно одному из новых исследований.

Двадцать лет назад повышение до должности менеджера считалось важным достижением. Сегодня — это скорее наказание. Таковы данные недавнего исследования LinkedIn. В опросе более 10 000 пользователей почти 70% признались, что уволились бы при плохом руководителе. Но лишь 30% сами хотят стать менеджерами в ближайшие годы.

Почему так изменилось отношение? Почему никто больше не хочет быть начальником? Ответ можно выразить несколькими словами: никто не научил их эффективно руководить, пишет Inc. Исследования это подтверждают.

Консалтинговая компания West Monroe опросила 500 менеджеров и выяснила: 66% из них прошли не более восьми часов обучения, а 43% руководителей со стажем менее года вовсе не получили никакой подготовки.

Проблема разрыва в лидерских навыках

Навыки, которые помогают получить повышение, — не те, что нужны на новом уровне. Эксперты по менеджменту Рам Чаран, Стивен Дроттер и Джеймс Ноэл описывают это в своей книге. Они выделяют пять ролей лидера:

управление собой;

управление другими;

управление руководителями;

функциональное лидерство;

управление бизнесом.

Переход между ролями требует нового поведения и нового способа мышления. Лидер должен не только освоить новые навыки, но и отказаться от старых привычек, которые ранее приносили успех. Например, отличный продавец, став менеджером, должен перестать замыкаться на личных сделках и начать помогать команде добиваться результатов — ставить цели, давать обратную связь и развивать подчинённых.

Каждый следующий уровень лидерства требует другой перспективы:

руководитель руководителей подбирает и развивает сильных лидеров;

функциональный лидер создаёт конкурентные преимущества для компании;

бизнес-лидер выстраивает стратегию и формирует команды, реализующие её.

Общее у всех ролей одно — им нужна эмоциональная компетентность, включая умение слушать, проявлять эмпатию и давать конструктивную обратную связь.

Как решить проблему с лидерством

СМИ пишет, что, чтобы подготовить менеджеров к успеху, компании стоит:

Определить этапы роста лидеров. Прописать, какие эмоциональные и управленческие навыки нужны на каждом уровне.

Прописать, какие эмоциональные и управленческие навыки нужны на каждом уровне. Разработать обучение. Создать собственные программы или привлечь внешних экспертов.

Создать собственные программы или привлечь внешних экспертов. Планировать время на развитие. При каждом повышении сотруднику нужно выделять время и ресурсы на обучение.

При каждом повышении сотруднику нужно выделять время и ресурсы на обучение. Назначать наставника. Ментор поможет адаптироваться и эмоционально поддержит.

Ментор поможет адаптироваться и эмоционально поддержит. Поддерживать наставников. Дать им чёткие рекомендации и возможность регулярно встречаться.

Дать им чёткие рекомендации и возможность регулярно встречаться. Оценивать результаты. Анализировать не только цифры, но и вовлечённость, текучесть кадров, атмосферу в команде.

Анализировать не только цифры, но и вовлечённость, текучесть кадров, атмосферу в команде. Показывать пример. Старшие руководители должны открыто развивать свои навыки, делиться ошибками и просить помощи.

Важно не бросать человека в новую роль без подготовки — кто-то справится, но большинство нет. Если же сделать развитие лидеров приоритетом, вы укрепите не только управленцев, но и всю организацию — сегодня и в будущем.

