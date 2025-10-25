По словам Пивненко, украинские воины наносят врагу ощутимые потери в технике.

Война в Украине находится в острой фазе, однако украинские защитники имеют определенные успехи. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Мы – Украина" командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Мы сейчас находимся в острой фазе: Купянское направление, Покровское, Лиманское. Но скажу за военнослужащего Национальной гвардии – мы стоим на позициях, выполняем штурмовые действия. Отдельные отряды специального назначения сейчас работают по Покровскому, Купянскому направлениям. Где-то что-то у нас получается – особенно на Купянском направлении получается", – рассказал он.

Кроме того, по словам Пивненко, есть успехи и под Мирноградом Донецкой области – местами получается стабилизировать ситуацию и отбросить врага, чтобы он перешел к оборонительным действиям. Однако на это уходит время, добавил командующий НГУ.

Он отметил, что у врага есть неограниченные ресурсы по сравнению с Украиной:

"Противник действует с умом и хочет нас уничтожить. У него есть неограниченные ресурсы по отношению к нам. А нам нужно воевать головой, а не людьми. И делать так, чтобы он отказался от своих планов".

Пивненко также рассказал об успехах украинских воинов в нанесении потерь вражеской армии. Так, Силы беспилотных систем уничтожили технику оккупантов на 14 млрд долларов. Речь идет о тысячах единиц вооружения противника.

"Это 2200 танков, более 3000 артиллерийских систем (...) Очень активно работаем по разведдронам противника – 2400 у нас уже есть сбитых "птичек" и плюс 1000 "Мавиков" разных типов", – уточнил Александр Пивненко.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Враг атаковал Харьков двумя дронами. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повредив здание. По данным местных властей, известно о 5 пострадавших. Среди них есть дети.

Тем временем украинские десантники имеют успехи на передовой. Им удалось освободить село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Наши защитники вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек. Большинство ликвидировано, также есть пленные.

