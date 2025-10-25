Также там рассказали о готовности энергообъектов к зиме в условиях постоянных ударов россиян.

Отопительный сезон в Украине начнется в ближайшие дни. Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. "В ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", - сказала она, передает РБК-Украина.

Кроме того, во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе Гринчук заявила, что украинская энергосистема сейчас гораздо лучше подготовлена к зиме, чем в начале полномасштабного вторжения, передают Новости Live.

"После 10 октября 2022 года, когда РФ массово начала бить именно по энергетическим объектам, это были, пожалуй, самые тяжелые месяцы... долговременные, иногда круглосуточные отключения света. Но сегодня удалось восстановить значительную часть генерации, системы передачи и распределения электроэнергии", - сообщила она.

Гринчук отметила, что физическая защита и системы противовоздушной обороны работают эффективно, а энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденные объекты.

"Если бы не защитные сооружения, которые мы возвели, последствия нынешних атак были бы гораздо тяжелее. Однако когда на один объект летит более 100 или даже 200 дронов, избежать повреждений невозможно", - констатировала министр.

Отопительный сезон в Украине

Как сообщал УНИАН, правительство выделило 8,4 млрд грн на дополнительный импорт газа для населения в рамках подготовки к отопительному сезону. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что такое решение - часть подготовки к зиме в условиях российских обстрелов.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что в случае возникновения осложнений Украина должна быть готова найти на газ $2 млрд. Он подчеркнул, что правительство знает, где взять такие средства и откуда импортировать газ. Зеленский отмечал, что есть соответствующие договоренности со Словакией и энергетическими компаниями США.

