По словам политика, она хочет продолжать служить обществу.

Бывший вице-президент США Камала Харрис предположила, что может снова баллотироваться на пост президента. Об этом она сказала в интервью BBC.

По ее словам, она "не закончила" с политикой.

"Я прожила всю свою карьеру, служа обществу, и это в моей крови", - объяснила Харрис.

Когда у нее спросили, может ли она однажды стать первой женщиной, которая будет возглавлять Белый дом, политик ответила:

"Возможно".

Однако Харрис отметила, что еще не приняла решение о том, баллотироваться ли снова на пост президента.

Известно, что следующие президентские выборы в США состоятся в 2028 году.

"Есть много способов служить, но я еще не решила, чем буду заниматься в будущем", - добавила она.

Также Харрис отвергла опросы, которые свидетельствуют о том, что она будет аутсайдером в президентской гонке и имеет мало шансов выиграть номинацию от Демократической партии.

"Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на свою первую должность, ни на вторую - и, конечно, не сидела бы здесь", - подчеркнула бывший вице-президент США.

Как насчет самого Трампа, будет ли он баллотироваться на третий срок?

Ранее бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил, что президент США Дональд Трамп будет президентом в 2028 году, это будет его третий срок. По его словам, люди должны с этим смириться.

В то же время нюанс заключается в том, что в Конституции США есть 22 поправка, которая запрещает избираться на пост президента более двух раз, однако Бэннон заверил, что пути есть.

"Трамп является проводником божественного провидения, он является инструментом. Он очень несовершенен. Он не является церковным человеком, не особо религиозен, но он является инструментом божественной воли", - убежден стратег.

