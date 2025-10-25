Никакая читалка не заменит ощущения от настоящей книги, но в цифровую эпоху многие выбирают удобство, ведь таскать с собой целую библиотеку в кармане куда проще, чем стопку романов в рюкзаке.
Именно поэтому электронные книги вроде Amazon Kindle стали настолько популярными. Вопрос только в одном: сколько книг вообще помещается на Kindle с 16 ГБ памяти?
Amazon выпускает несколько моделей с таким объёмом: стандартный Kindle, Kindle Paperwhite, Kindle Kids и Kindle Colorsoft. Полный объём памяти, конечно, недоступен: часть занимают системные файлы. Тем не менее, по словам компании, устройство способно хранить "тысячи книг".
На практике всё зависит от типа контента. Обычные текстовые книги вроде "Гарри Поттера" занимают в среднем от 2 до 4 мегабайт. Это значит, что 16 ГБ хватит примерно на от 2.800 до 5.700 книг.
Но вот графические романы и манга требуют куда больше места - до 50 мегабайт за файл, так что на устройство влезет всего пару сотен выпусков.
Впрочем, жёстко считать гигабайты бессмысленно. Все модели Kindle используют облачное хранилище Amazon, куда можно выгружать прочитанные книги и возвращать их обратно при необходимости. По сути, ваша библиотека хранится не в памяти устройства, а в облаке, а 16 ГБ хватает лишь на те книги, которые вы читаете прямо сейчас.
Ранее мы рассказывали, хватит ли 128 ГБ памяти для iPhone в 2025 году. В этом году Apple прокачала базовый айфон и поставила накопитель на 256 ГБ даже в самый бюджетный вариант.