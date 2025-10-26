Температура ожидается от +8°...+11° на западе до +14°...+16° на юге.

Последнее воскресенье октября в Украине будет практически без осадков. Небольшие дожди пройдут только на юге страны, а так ожидается облачная погода с прояснениями. Температура существенно не изменится: на западе и севере будет прохладнее всего, а на юге еще сохранится тепло до +14°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня на западе Украины ожидается сухая погода с переменной облачностью. Температура днем не поднимется выше +8°...+11°.

Аналогичная прохладная погода ждет сегодня и жителей северных областей, где днем будет не выше +8°...+12°. Без осадков.

На востоке Украины сегодня будет сухо и облачно с прояснениями. Температура днем тут поднимется до более комфортных +11°...+15°.

В центральной части Украины 26 октября установится преимущественно сухая погода с периодическими солнечными прояснениями. В течение дня термометры покажут +10°...+13°.

На юге Украины сегодня традиционно будет теплее всего. Тут в течение дня воздух прогреется до +14°...+16°, но местами пройдут небольшие дожди.

26 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды

26 октября - Дмитрия Мироточца. По приметам, если ветер в этот день дует с севера, то зима будет холодная.

