Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen уже в следующем году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию.

"Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen, и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Gripen для Украины - это часть наших гарантий безопасности.

"Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать", - добавил Зеленский.

Gripen для Украины - главные новости

Как сообщал УНИАН, 22 октября подписано соглашение о намерениях в будущем заключить крупное соглашение о продаже Украине большого количества самолетов Gripen, которые должны быть произведены в Швеции.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссон, это сотрудничество будет долгосрочным. При этом уточнил, что подписанное письмо о намерениях не направлено на какие-то конкретные новые поставки прямо сейчас в данный момент.

Кроме того, Кристерссон отметил, что первая партия шведских истребителей Gripen новой модификации может быть поставлена в Украину, вероятно, не ранее, чем через три года. Шведский премьер добавил, что в его стране лишь начинается процесс развертывания производства обновленной версии Gripen - серии E.

Также стоит отметить, что Швеция может оплатить 100-150 Gripen модели E для Украины за счет замороженных российских активов. По его словам, такое соглашение возможно и есть несколько вариантов.

Тем не менее, Европейский Союз отложил до декабря решение об использовании 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. Это произошло после того, как Бельгия, где хранится большая часть замороженных активов РФ, потребовала гарантий, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами.

