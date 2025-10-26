В частности, Украина нуждается в более дальнобойных ракетах класса "воздух-воздух" для истребителей.

У Украины есть два направления противодействия новым КАБам, которыми российские оккупанты атакуют украинские города. Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДOM генерал-лейтенант Игорь Романенко, который также является основателем благотворительного фонда "Закроем небо Украины".

По словам Романенко, в частности, Украина нуждается в более дальнобойных ракетах класса "воздух-воздух" для истребителей. Он отметил, что у ракет, поставляемых для F-16, максимальная дальность пока составляет 180 км.

"У самих россиян есть R-37, которая бьет на большой высоте – МиГ-31 пускает на 300 км, а китайцы провели испытания на 400 км", – объяснил он.

При этом Романенко подчеркнул, что необходимо иметь и собственные средства, масштабируя их для нанесения ударов по военным объектом противника, где изготавливаются и хранятся такие бомбы. Среди целей он назвал также аэродромы и площадки пусков.

Генерал-лейтенант добавил, что в открытых источниках фигурировала информация о том, что в Украине должны проводит испытания средств для перехвата КАБов.

"Это такой реактивный дрон-ракета, скажем так, который разрабатывается совместно с зарубежной компанией по работе по управляемым авиационным бомбам. У такого дрона-ракеты скорость значительно больше, это более сложная цель, например, чем обычный дрон", – объяснил Игорь Романенко.

Россия бьет по Украине авиабомбами

Не так давно были зафиксированы первые за время полномасштабной войны случаи ударов КАБами по ряду населенных пунктов Украины. В частности, враг бил по Лозовой Харьковской области.

Кроме того, авиабомбы стали долетать до Одесской области. Нардеп Василий Мокан считает, что в перспективе КАБы могут дотянуться и до Киевской области. По его словам, враг постоянно работает над увеличением дальности этого вооружения.

В СМИ писали, что новая российская бомба УМПБ-5Р получила китайский малогабаритный реактивный двигатель SW800. Это разработка компании Swiwin.

