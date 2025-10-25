По словам Оберманна, в сфере космических систем связи Европа отстает от программ запуска ракет США, Китая и Индии.

Глава компании Airbus SE Рене Оберманн заявил, что Европа должна срочно усилить свой военный потенциал в таких сферах, как электронная война, низкоорбитальные спутники и ядерное сдерживание. По его словам, континент стал слишком зависимым от военного и космического потенциала США, передает Bloomberg.

Оберманн считает, что лидеры таких стран, как Великобритания, Франция и Германия, должны разработать планы, которые будут способствовать инновациям.

"Пришло время действовать. Если нам удастся наладить новое сотрудничество между бизнес-лидерами и политическими лидерами, я думаю, что мы будем иметь гораздо большие шансы на победу", - сказал он на конференции Berlin Global Dialogue.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на том же мероприятии, отметила, что сейчас мир живет в эпоху геоэкономики.

"Нам нужно переосмыслить наш взгляд на вызовы в области экономики и национальной безопасности. Это означает лучше предвидеть и действовать быстрее. Это означает обеспечить, чтобы наши экономики и системы могли поглощать шоки и адаптироваться к ним. А для этого нужно принять стратегический подход и новый образ мышления", - отметила она.

В свою очередь, комментируя ядерную оборону, Оберманн заявил:

"Нам нужно быстро обдумать вместе с нашими французскими и британскими партнерами, как мы можем также увеличить наши возможности в области ядерного сдерживания и преодолеть разрыв в возможностях в сфере тактических ядерных сил".

По его словам, в сфере космических систем связи Европа отстает от программ запуска ракет США, Китая и Индии, из-за чего континент стал зависимым от Starlink Илона Маска для доступа к спутникам на низкой околоземной орбите, которые имеют решающее значение для связи, гражданского и военного применения.

Поэтому он считает, что лидеры Европы должны создать альтернативную сеть, чтобы снизить риски для безопасности. Оберманн добавил, что партнерство в области космических технологий, которое Airbus налаживает с итальянской компанией Leonardo SpA и французской Thales SA, может сыграть в этом ключевую роль.

Ранее новоназначенный начальник обороны Франции Фабьен Мандон призвал готовиться к возможной войне за 3-4 года. По его словам, "Россия - это страна, которая может соблазниться продолжить войну на нашем континенте".

"Первая задача, которую я поставил перед вооруженными силами, - быть готовыми через три-четыре года к шоку, который будет своеобразным испытанием. Это испытание уже существует в гибридной форме, но может стать более жестоким", - отметил Мандон.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Трамп предан защите НАТО, но Европа должна быть реалистом перед угрозой РФ. Он считает, что ЕС сможет перевооружиться в течение пяти лет.

"Мы, европейцы, должны воспринимать мир таким, какой он есть, быть реалистами и думать о том, что будет дальше. НАТО остается основным столпом коллективной обороны. И в рамках этой коллективной обороны США в прошлом году обеспечили 40% потенциала. В этом году они обеспечат 36%. Но они не откажутся от своего лидерства как главного гаранта безопасности Европы", - заверил Стубб.

