В частности, в России хотят нейтралитета Украины – мол, в противном случае ее безопасность будет под угрозой.

В России заявили, что решение по урегулированию войны, которую РФ ведет против Украины, может быть найдено довольно быстро. Но для этого в Кремле требуют выполнения трех условий.

Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала Fox News посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который наведался с визитом в Соединенные Штаты Америки. Одним из вопросов, требующих согласования, он назвал гарантии безопасности для Украины.

"Я в основном сосредоточен на экономике, инвестициях и общих отношениях с США, а также на том, чтобы убедиться, что диалог продолжается. Но, я думаю, есть несколько элементов. Один из них – это гарантии безопасности для Украины. И Россия сказала "да", Россия открыта к гарантиям безопасности для Украины", – сказал он.

Видео дня

Дмитриев также упомянул вопрос территорий Украины, использовав при этом заезженный пропагандистами нарратив об "атаке на русскоязычное население", которым РФ постоянно пытается оправдать нападение на соседнее государство:

"Точно есть вопрос территорий, где есть русское население, которое было атаковано украинскими войсками еще до начала конфликта. И есть вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России".

По его словам, вопросов на столе "не так уж и много".

"И, по сути, при понимании того, как их можно решить дипломатическим путем, решение может быть найдено достаточно скоро", – добавил Дмитриев.

Война в Украине: важные новости

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал, что война сейчас находится в острой фазе. Однако, по его словам, у украинских защитников есть определенные успехи – в том числе, в районе Мирнограда в Донецкой области и на Купянском направлении.

В свою очередь, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как заставить правителя РФ Владимира Путина остановить войну. Он утверждает, что если бы было введено реальное эмбарго на российские углеводороды и нефтепродукты, общая картина была бы совсем другой. Буданов напомнил, что РФ имеет возможность вести войну не только за счет продажи нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: