Китайский автомобиль оказался меньше оригинального кроссовера.

Энтузиасты протестировали китайскую копию кроссовера BMW X5, стоимость которой составляет всего 4000 долларов. Этот автомобиль был куплен в популярном китайском маркетплейсе.

Как пишет Supercar Blondie, поддельный кроссовер не имел шансов против настоящего BMW X5, стоимость которого составляет примерно от 68 000 долларов в США. Тем не менее этот автомобиль оказался не таким уж и плохим, учитывая его цену.

Отмечается, что в первую очередь копию выдает внешний вид. Китайская модель пытается быть похожей на оригинальный BMW X5, но габариты и пропорции этого автомобиля ясно дают понять, что это подделка. Даже эмблема китайского автомобиля очень похожа на логотип немецкого бренда.

Также у китайского автомобиля очень маленькие колесные диски - всего 14 дюймов против 20 дюймов у оригинального кроссовера. Настоящий BMW X5 оказался значительно выше, шире и длиннее.

Качество сборки и материалы, из которых собран китайский автомобиль, очевидно, также оказались намного хуже, чем у немецкого кроссовера. Чтобы обзор был более честным, энтузиасты сравнили копию BMW X5 с копией Lamborghini Urus.

Всего было проведено три теста: гонка на время, проверка подвески и сравнение времени разгона. В первом испытании победила копия BMW X5, а с вторым тестом лучше справилась копия Lamborghini Urus. Третье испытание поставило точку в сравнении - копия BMW X5 показала лучшее время разгона.

