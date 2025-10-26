По словам исследователей, первенцы-дочери на самом деле созревают быстрее других детей.

Если вы очень переживаете за свое благополучие, критически относитесь к своим ошибкам или являетесь перфекционистом, то вы, возможно, старшая дочь в семье. Несмотря на то, что есть младшие, средние и единственные дети, которые также обладают этими чертами, чаще всего они ассоциируются со старшими дочерьми. Как пишет Huffpost, это понятие известно как синдром старшей дочери.

В частности, недавнее исследование показало, что первенцы-дочери на самом деле созревают быстрее других детей из-за стресса, который переживают их матери во время беременности.

"Это означает, что в популярных видео и мемах о трудностях, связанных с тем, что ты старшая дочь, есть действительно что-то правдивое, в частности о том, что тебе приходится выполнять взрослые задачи еще в детстве, организовывать семейные встречи и не иметь возможности попросить кого-то о помощи. Для старшей дочери не будет сюрпризом, что это нелегко, и, вероятно, ее угнетает мысль обо всем, что, по ее мнению, она должна сделать", - подчеркивают в материале.

Видео дня

Поэтому если вы хотите чувствовать себя счастливее и более удовлетворенно, терапевты говорят, что есть одна вещь, которая мешает вашему счастью, а именно чрезмерная ответственность.

Почему возникает "синдром старшей дочери"?

Как отметила лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи в Калифорнии Наталья Мур, старшие дочери часто "чувствуют чрезмерную ответственность за свою родную семью".

Они могут чувствовать ответственность за младших братьев и сестер, а также даже за своих родителей, говорит психолог. Кроме того, они могут чувствовать, что должны нести "психическую нагрузку" или невидимые задачи, необходимые для поддержки семьи, такие как покупка подарков на день рождения для племянника или убеждение, что ваши братья и сестры поздравят родителей с годовщиной.

"И это может распространяться на другие отношения, чувство ответственности в собственных семьях, дома и даже чрезмерную ответственность на работе. Они всегда должны быть теми, кто следит за тем, чтобы все было сделано и чтобы все выполняли свою работу вовремя", - объяснила Мур.

Для многих старших дочерей ответственность настолько велика, что они даже выполняют роль родителей.

"Я думаю, что одна из особенностей старших дочерей заключается в том, что они часто несут часть родительского бремени. Иногда им прямо говорят, что они ответственны. Но часто это неявная вещь, которая происходит в семейной системе, где они будут ответственны за некоторые семейные дела", - подчеркнула соматический терапевт и коуч из Техаса Даника Харрис.

По ее словам, особенно это происходит в семьях с более двумя детьми, таким образом старшая дочь становится заменой родителей.

"Если мы говорим о гетеросексуальной динамике, то, хотя папы, возможно, исторически не так много занимались уходом за детьми или подобными делами по дому, почти всегда старшая дочь берет на себя эту роль. В результате между мамой и старшей дочерью образуется коалиция, и почти так, будто эти две управляют домом, эти две управляют семьей", - добавила Харрис.

Такое давление ответственности заставляет их чувствовать, что они не могут беспокоить своих родителей.

"Самая старшая девушка почти всегда слышит: "Ты та, о которой я никогда не беспокоюсь", и это как будто они попадают в такую роль, где "О, я не имею права беспокоить своих родителей", - сказала Харрис.

По словам терапевта, это создает большое чувство перфекционизма.

"И это приводит к тому, что старшая дочь оказывается в ловушке этой одной роли, которая является очень жесткой - я должна быть идеальной [и] если они делают что-то не так, то подвергаются жесткой самокритике. И потому, что они стали родителями и взрослыми, то имеют очень высокие ожидания", - отметила она.

Как все это может повлиять на счастье?

В свою очередь Мур добавила:

"Когда кто-то берет на себя больше ответственности, чем это уместно или чем он может выдержать, он будет более склонен чувствовать себя перегруженным. Они могут выгореть. Они могут испытывать симптомы тревоги или депрессии".

Также терапевт говорит, что такие люди могут даже чувствовать себя неудачниками или виноватыми, когда не могут справиться со всем, что еще больше влияет на их радость.

Как преодолеть эту проблему?

"Первым шагом к любому изменению поведения является осознание - осознание своей роли, понимание и осмысление ее происхождения... замечание того, что вам нравится и не нравится в вашей роли", - объяснила Мур.

Если вам нравится брать на себя ответственность в тех или иных случаях, то это не плохо, однако старайтесь не брать все роли и задачи только на себя.

"Важной частью этого процесса будет установление границ и переосмысление своей роли, чтобы она больше соответствовала вашим текущим ценностям и тому, чего вы сейчас хотите для себя", - добавила терапевт.

Другие советы психологов

Ранее психолог объяснила, что на самом деле делает людей успешными. По ее словам, таким фактором является особое сочетание страсти и настойчивости в достижении действительно долгосрочных целей.

Также психологи рассказали, как понять, что перед вами нарцисс. Они отметили, что настоящие признаки такой черты скрываются на виду, которые можно заметить по одежде того или иного лица.

Вас также могут заинтересовать новости: