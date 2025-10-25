Владислав Григорьев

По словам Буданов, российская экономика по-прежнему достаточно сильна, чтобы продолжать войну.

Союзники Украины предприняли ряд правильных решений для того, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров и прекратить войну. Тем не менее этих мер все еще недостаточно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов в интервью итальянской газете Il Foglio.

"Россия - очень сильный противник, независимо от того, что говорят и думают некоторые. Я очень хорошо помню мнения, которые влиятельные российские военные высказывали в феврале 2023 года: "Мы считали, что у нас очень сильная армия и слабая экономика, но оказалось, что все наоборот". Российская экономика по-прежнему достаточно сильна, чтобы продолжать войну", - сказал он.

Буданов отметил, что российская экономика остается на плаву не только благодаря нефти, но и другим энергоносителям. В частности, он упомянул российский газ, который продолжают закупать некоторые европейские страны.

Видео дня

"Сейчас все обсуждают вопрос о сокращении зависимости от российского газа, но в то же время объемы экспорта сжиженного газа из России растут настолько, что компенсируют сокращение потребления газа. Именно доходы от энергетической промышленности позволяют России продолжать войну. Важна и помощь других стран, союзников, конечно, но без доходов от энергетики Россия не смогла бы продолжать эту войну", - объяснил Буданов.

По словам главы ГУР, гипотетически, если бы было введено реальное эмбарго на российские углеводороды и нефтепродукты, общая картина была бы совершенно иной.

"В последние дни союзники Украины сделали ряд шагов вперед: 22 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний, а на следующий день Европейский Союз одобрил девятнадцатый пакет санкций, который также включает "энергетическую блокаду"", - отметил Буданов.

Также главе ГУР задали вопрос о том, помогает ли американская разведка наносить Украине удары вглубь территории России.

Реклама

"Мы все участвуем в этом процессе", - ответил он.

США могут ввести дополнительные санкции против России

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут применить к ключевым сферам российской экономики. Эти меры будут предприняты, если российский диктатор Владимир Путин продолжит вести войну против Украины.

В агентстве добавили, что американские чиновники сообщили своим европейским коллегам о том, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины. По словам американских чиновников, Вашингтон провел предварительные внутренние переговоры об использовании этих средств, находящихся в США, для поддержки ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: