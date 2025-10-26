Разница в курсах позволит украинцам заработать.

Уходящая неделя на валютном рынке Украины не очень хорошо для национальной валюты. Гривня постепенно девальвировала.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 26 октября, в большинстве обменников и в работающих отделений банков будет находиться в пределах: прием - 41,60-42,05 грн. и продажа - 42,10-42,40 грн.

При этом он указал, что курс евро будет находиться в пределах: прием - 48,70-49 грин. и продажа - 49,20-49,40 грн.

Видео дня

Эксперт указал, что разброс котировок покупки и продажи по доллару и евро даст возможность украинцам заработать на разнице ценников в обменниках.

"Спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро расширят. По доллару они выставят спред в пределах 20−30 копеек, по евро расширят его до 20−40 копеек, а некоторые сети обменников даже до 50−80 копеек на евро", - подытожил Козырев.

НБУ установил на 27 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 42 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,77 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 42,03/42,06 грн/долл., а евро - 48,83/48,85 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: