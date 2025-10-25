Пользователь даже выложил инструкцию, как сделать такую же панель самостоятельно.

Пользователь Reddit veloci_official решил, что обычная кнопка питания на ПК - это слишком скучно, и сделал настоящий пусковой модуль, прямо как истребителе. Чтобы включить компьютер, теперь нужно переключить два тумблера, вставить ключ зажигания и нажать кнопку запуска.

Энтузиаст выложил подробную инструкцию по созданию такой штуки на GitHub: там есть список деталей с ценами и файлы для 3D-печати панели. Подключается устройство к стандартным пинам материнской платы, которые отвечают за кнопку питания, индикатор работы диска и подсветку.

Конструкция продумана до мелочей: миниатюрная плата с USB-C включает светодиоды, когда поднимаются защитные крышки переключателей, а сами кнопки соединяются с разъёмами на плате через аккуратную разводку. Автор проверил систему на Gigabyte GA-Z270X-Gaming 9, но совместимость сохраняется с любыми материнками, если совпадают пины.

Самое крутое - устройство не запустит ПК, если не пройти весь ритуал включения. То есть просто нажать кнопку не выйдет, нужно последовательно поднять оба тумблера, повернуть ключ и только потом активировать "пуск".

Ранее мы рассказывали, что пользователь собрал худший игровой ПК в корпусе из пластиковой канистры. В Fortnite такая машина выдаёт 15 FPS.

Вас также могут заинтересовать новости: