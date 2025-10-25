Эксперты поделились советами.

Контур губ, который стал настоящей легендой 90-х, снова оказался на пике популярности. Но прежде чем хвататься за карандаш, стоит знать, как сделать это грамотно.

Как пишет Glamour, правильная подготовка и техника помогут создать идеальный, стойкий контур, который подчеркнет форму губ и сделает макияж более выразительным. Визажист Сара Кул отмечает, что удачный контур добавляет губам четкости, останавливает помаду от растекания и мгновенно делает образ завершенным.

Главный визажист Dolce & Gabbana Beauty Джейк Уорден говорит, что с контуром можно менять форму губ, делая их более симметричными или визуально полнее. Для начала лучше выбирать тон, максимально близкий к естественному цвету губ, или на один-два оттенка темнее. Уорден советует ориентироваться на тон кожи:

Видео дня

светлая - розовые, персиковые, нюдовые бежи;

средняя или оливковая - розово-коричневые, карамельные, сливовые;

темная - насыщенные коричневые, бордовые, глубокие розовые.

Другой вариант - подобрать контур точно под цвет помады. Это беспроигрышная стратегия для чистого и гармоничного образа. Вот пошаговая инструкция:

Подготовка. Гладкие и увлажненные губы являются основой хорошего результата. Используйте легкий скраб или полирующий бальзам, затем нанесите питательную маску с антиоксидантами или маслом ши. Перед макияжем слегка промокните губы салфеткой. Контур. Определите естественную линию губ и аккуратно обведите ее короткими, легкими штрихами. Затем растушуйте контур пальцем или кисточкой, чтобы он выглядел естественнее. Усиление формы. Если хотите больше четкости, повторите обводку в нужных зонах - например, на верхней дуге или по центру нижней губы. Легкая коррекция формы, если есть необходимость. Постепенно экспериментируйте. Можно немного округлить нижнюю губу или подчеркнуть "сердечко" Купидона. Главное - не переборщить.



Если хочется более пухлых губ без филлеров, можно немного выйти за естественную линию, используя нюдовый оттенок. Не заходите за уголки губ, поскольку именно там чаще всего заметно, что линия является фальшивой.

Напомним, ранее специалисты назвали сигналы, которые свидетельствуют о том, что вы моете волосы недостаточно часто.

Вас также могут заинтересовать новости: