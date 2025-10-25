Древний предмет помог ученым понять секреты лампового топлива того времени.

В китайской провинции Шаньси нашли 600-летнюю фарфоровую лампу, которая проливает свет на технические навыки и культурные традиции той эпохи, когда люди смешивали виды топлива, чтобы масляные лампы горели долго и ярко.

Миниатюрная лампа в форме чаши, найденная в гробнице, относится к эпохе династии Мин (1368–1644). Используя высокочувствительные методы, исследователи, ученые обнаружили в лампе следы топлива - удивительную смесь льняного масла, бараньего жира и пчелиного воска, что позволило заглянуть в повседневную жизнь людей того времени.

Дело в том, что большинство найденных археологами ламп не содержат практически никаких остатков, что делает эту находку исключительно редкой.

Ван Кэцин, исследовательница из Института консервации при Национальном музее Китая в Пекине, сказала, что использование смеси видов топлива могло быть обусловлено тремя причинами. Такое сочетание могло давать яркое пламя с приятным ароматом и относительно небольшим количеством дыма; возможно, человек того времени пытался сократить расход лампового масла; или же виды топлива могли использоваться по отдельности в разные периоды.

Присутствие пчелиного воска указывает на возможное стремление к аромату и меньшему дымлению. Вероятно, он делал топливо менее склонным к прогорканию. Растительное масло помогало огню гореть ярче.

По словам Ван, эти виды топлива, вероятно, использовались вместе для зажигания лампы, которую затем помещали в гробницу во время церемонии погребения. Однако возможно также, что в разное время для зажигания лампы использовались разные виды топлива, и лампа была собственностью умершего, поэтому ее хоронили вместе с ним в рамках ритуала.

"Этот погребальный обряд отражает древние верования в жизнь и смерть, а также ожидание хорошей загробной жизни", - сказала она.

Ритуал зажигания ламп для умерших продолжается и в современном Китае как форма поклонения предкам, сказал Ли Ган, вице-президент Института культурных реликвий и археологии Синьчжоу.

По словам Ли, в гробнице, вероятно, был похоронен богатый простолюдин. Использование смешанного топлива еще раз доказывает, что древние лампы и их топливо не были стандартизированы, а являлись результатом изобретательности и адаптации.

Топливо лампы также проливает свет на более широкую историческую картину. Ранние лампы в основном использовали животные жиры. Использование пчелиного воска началось во времена династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), и эта практика приобрела популярность среди элиты. По мере того, как крепло убеждение, что дым от сала вредит здоровью, в том числе зрению, развивались новые методы сжигания.

Выращивание восковых насекомых для производства свечей получило широкое распространение в период с X по XIV век, а во времена династии Мин для ламп в основном использовались смеси растительных масел и воска.

