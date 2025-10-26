В столице работала противовоздушная оборона.

В ночь на воскресенье, 26 октября, российские оккупационные войска атаковали Киев ударными дронами. Зафиксированы повреждения инфраструктуры.

*Дальнейшие подробности будут приводиться по обновленному времени, с учетом перевода часов в Украину на час назад.

Обновлено 03:59: Пока известно о 12 пострадавших в результате вражеской атаки, заявили в КГВА. Среди них – четверо детей.

Обновлено 03:45: По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших. Среди них двое детей.

Обновлено 03:42: В Киеве уже трое пострадавших.

"Количество пострадавших выросло до трех, среди них ребенок. Двум людям оказана помощь на месте, без дальнейшей госпитализации", – сообщил глава КГВА.

Обновлено 03:34: В результате российской атаки на Киев пострадал ребенок, его госпитализировали. Такую информацию приводит Тимур Ткаченко.

Обновлено 03:21: В Деснянском районе на одной из локаций возник пожар.

"Горит многоквартирный жилой дом. По другому адресу выбило окна взрывной волной", – заявил начальник КГВА.

Обновлено 03:07: По данным Тимура Ткаченко, в Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки. Информация о последствиях уточняется.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в столице работала ПВО. По его словам, в Деснянском районе зафиксированы повреждения.

"Фиксируем последствия атаки в Деснянском районе. Обломки БпЛА упали на несколько этажей жилого дома. Уточняем информацию о пострадавших", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно о последствиях атаки по еще одному адресу в том же районе. Ткаченко сообщил о падении обломков на крышу многоэтажки.

В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко привел более подробную информацию:

"В Деснянском районе попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. Экстренные службы направляются на место".

По еще одному адресу зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупанты днем 25 октября атаковали Харьков беспилотниками. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе дети. Отмечалось, что беспилотник попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повредив здание. Второй дрон не сдетонировал.

Кроме того, враг атаковал шахту в Днепропетровской области. Во время атаки под землей находилось 496 сотрудников шахты. К счастью, пострадавших среди них нет. Людей удалось вывести на поверхность.

