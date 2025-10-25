Новая серия смартфонов Apple оказалась намного удобнее в разборке и ремонте.

Техноблогер JerryRigEverything добрался до нового iPhone 17 Pro и обнаружил то, чего от Apple давно никто не ожидал - смартфон оказался значительно проще в ремонте и разборке, чем его предшественники.

Внутри устройство получило испарительную камеру охлаждения - технологию, которую производители Android используют уже годами, чтобы снизить перегрев при высоких нагрузках вроде игр или видеомонтажа.

Кроме того, Apple заметно уменьшила количество клея и перешла на винтовое соединение. Теперь и переднее, и заднее стекло крепятся через одни и те же нижние болты, а аккумулятор устанавливается в съёмный лоток, что делает замену элементарной.

По оценке iFixit, iPhone 17 Pro получил 7 из 10 баллов по ремонтопригодности. Компания теперь официально продаёт запасные детали и публикует инструкции по ремонту с первого дня продаж.

Простые процедуры вроде замены батареи или экрана стали проще, хотя некоторые ремонты, вроде замены USB-C порта, по-прежнему требуют аккуратности и терпения.

