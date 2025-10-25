Он также сделал заявление о сокращении закупки российской нефти Китаем.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не согласится на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, пока не будет понимания относительно заключения соглашения о мирном урегулировании войны в Украине.

Такое заявление американского лидера прозвучало во время общения с журналистами, аудиозапись которого транслировалась на сайте Белого дома. Он также сделал заявление о сокращении закупки российской нефти Китаем:

"Китай значительно сокращает закупки российской нефти. Индия полностью прекращает закупки", – сказал он.

Видео дня

США и Россия: это стоит знать

На днях Соединенные Штаты Америки впервые с инаугурации Трампа ввели крупные санкции против России. Они коснулись нефтяных гигантов – "Роснефти" и "Лукойла" – и их дочерних компаний.

Reuters писало, что Штаты могут ввести и дополнительные ограничения. Но сначала в Вашингтоне хотят, чтобы и Европа усилила свое давление на Россию. В частности, американские чиновники сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование замороженных активов РФ для закупки американского оружия для помощи Украине.

По данным собеседника журналистов, некоторые из дополнительных санкций, которые подготовили в Штатах, направлены на банковский сектор России и инфраструктуру, которая используется для поставки нефти на рынок.

Вас также могут заинтересовать новости: