Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение после 5-дневных боевых действий, возникших летом.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Малайзию на саммит АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), где должен стал свидетелем расширенного соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей.

Первым пунктом программы Трампа на этом саммите стало участие в подписании соглашения между Камбоджей и Таиландом — после того как он помог достичь перемирия в июле, завершившего кровопролитный пятидневный конфликт на границе, пишет Bloomberg.

Новое соглашение развивает условия перемирия, подписанного три месяца назад, после того как Трамп лично позвонил тогдашним лидерам обеих стран и настоятельно призвал их прекратить боевые действия, иначе Вашингтон приостановит торговые переговоры. Обе стороны обвиняли друг друга в начале пятидневного обмена ракетными и артиллерийскими ударами, в результате которого погибли не менее 48 человек, а около 300 000 были вынуждены покинуть свои дома, что стало самым тяжелым столкновением в их новейшей истории.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул едва не пропустил церемонию из-за смерти королевы-матери Сирикит, но в итоге все же прилетел на подписание.

Сам Трамп заявил: "Мне нравится [заканчивать войны]. Не могу назвать это хобби, потому что это гораздо серьезнее, чем просто хобби, но это то, что у меня хорошо получается, и то, что я люблю делать".

Другие новости о миротворческих способностях Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что война в Газе закончилась. Президент США Дональд Трамп в Кнессете (парламенте Израиля) заявил об окончании многолетнего конфликта.

Однако есть одна полномасштабная война, которую американский лидер не может закончить почти год с момента своей повторной инаугурации. Вице-президент США Дж.Д. Вэнс недавно и вовсе заявил, что Украина и Россия не готовы к мирному соглашению.

