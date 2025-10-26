Соучредитель Украинского центра исследований хищных птиц рассказал, куда орлы летают на зимовку.

В Украине обитает не один вид орлов, а несколько. Эти птицы редкие и гнездятся в разных уголках нашей страны.

Сколько орлов в Украине, где они зимуют, чем питаются рассказал УНИАН орнитолог, соучредитель Украинского центра исследований хищных птиц и директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого Максим Гаврилюк. Также эксперт указал еще на несколько важных фактов об этих птицах.

Обитают ли в Украине орлы?

Прежде всего, необходимо уточнить, кого ученые называют орлами. Это далеко не все хищные птицы больших размеров, которые парят в воздухе. С научной точки зрения, - это виды, которые относятся к подсемейству орлиных. Интересно, что в разных языках орлами называют разных птиц. Например, национальный символ США - белоголовый орлан, с точки зрения ученых не относится к орлам. Однако на английском его называют именно орлом - "Bold Eagle". В Украине шесть видов орлов: беркут, орел степной, подорлик большой, подорлик малый, могильник и орел-карлик.

Где в Украине можно увидеть орлов?

К сожалению, все виды орлов являются редкими. Потому что для этих крупных хищных птиц нужны большие площади малоизмененных природных территорий и достаточная кормовая база. Поскольку в Украине таких мест очень мало, то и орлы немногочисленны. В частности, орел степной исчез на гнездовании, только отдельных птиц ежегодно ученые фиксируют на пролете.

До 1980-х степные орлы гнездились на юге Украины. Одной из причин их исчезновения стало сокращение численности сусликов - основной добычи этих орлов. Беркут в Украине гнездится в Карпатах, где, вероятно, существует, не более 5 пар.

Подорлик малый среди орлов встречается в Украине чаще всего, гнездится преимущественно в лесах Полесья.

Могильник в небольшом количестве остался в Крыму и, возможно, некоторых других южных областях.

Орел-карлик гнездится преимущественно на востоке страны в байрачных лесах.

Подорлик большой находится под угрозой исчезновения в мире. Поэтому Украина имеет важное значение для сохранения этого орла. Он гнездится на труднодоступных полесских болотах.

Где живут орлы в Украине?

В воображении многих людей орлы устраивают гнезда на высоких скалах, однако в Украине таких условий практически нет. Большинство орлов гнездятся на деревьях. Степной орел устраивал гнезда на открытой местности - прямо на земле. Интересно, что беркут может быть более пластичным при выборе места гнездования - в зависимости от условий способен устраивать гнезда на скалах или на деревьях. Могильник в других странах в последнее время приспособился к построению гнезд даже на опорах ЛЭП.

Где орлы зимуют?

Среди орлов Украины орел степной, орел-карлик, подорлик малый и подорлик большой являются перелетными. Причем первые три вида совершают дальние перелеты и улетают на зимовку в Африку. У беркута и могильника взрослые круглогодично живут неподалеку от своего гнезда, тогда как молодежь может кочевать на сотни и даже тысячи километров.

Что ест орел, и безопасны ли эти птицы для человека?

Орлы абсолютно безопасны, они никогда не нападают на человека. Может показаться странным, что для таких крупных хищных птиц основной добычей являются грызуны - полевки, мыши и суслики. Только беркут может ловить более крупную по размеру добычу, например, зайцев и тетеревов. Поэтому орлы не способны напасть на любой домашний скот. Не нападают также они на домашних птиц. Зимой из-за недостатка пищи часто питаются падалью.

Сколько может жить орел?

Среди птиц орлов можно отнести к долгожителям. Например, в природе беркут может жить до 20-30 лет, а в неволе даже до 50.

Почему, по Вашему мнению, орлы популярны в культуре?

Думаю, из-за того, что это одни из самых больших хищных птиц, они стали символизировать для человека силу и мужество. Поэтому их изображают на гербах, монетах и тому подобное. В наше время изображение орла стало символом военных формирований Украины, например, 93-й отдельной механизированной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады.

Находятся ли орлы под охраной?

Все виды орлов занесены в Красную книгу Украины. Поэтому за убийство одной птицы предусмотрен немалый штраф, который достигает более 100 тысяч гривень. Также эти хищные птицы занесены в международные конвенции, поэтому находятся под охраной во всех странах.

Повлияла ли война на поведение или жизнь орлов?

Международная группа исследователей обнаружила, что военные действия в Киевской области в марте - апреле 2022 года повлияли на миграционное поведение больших подорликов, которые в это время летели через эту территорию. С помощью передатчиков, которые ранее надели на птиц с научной целью, было обнаружено, что они изменили маршруты миграции.

Исследователи считают, что большой подорлик обходил опасности, включая артиллерийский огонь, реактивные самолеты и танки. Также нам известны случаи, когда к ветеринарам доставляли орлов-могильщиков с Востока Украины, которые имели признаки взрывных травм.

Выше я упоминал, что основная популяция орла-карлика в Украине гнездится в байрачных лесах на Востоке Украины. Сейчас мы имеем недостаточно сведений о состоянии этой популяции, но однозначно то, что боевые действия, пожары и уничтожение лесов имеют катастрофическое влияние на окружающую среду в этом регионе.

Каких орлов изучают орнитологи в Украине?

Изучение всех орлов является важным для ученых для отслеживания изменений численности популяции. Это необходимо, потому что они являются редкими. Наибольшее внимание орнитологов сейчас приковано к изучению большого подорлика, потому что его популяция находится в угрожающем состоянии в глобальном масштабе. Украинские ученые осуществляют мониторинг его гнезд, изучают особенности питания и исследуют перемещения с помощью передатчиков. Все это делается для того, чтобы разработать более эффективные меры охраны этого вида.

Очень обидно, когда усилия многих ученых разрушаются одним бездумным выстрелом браконьера. Поэтому призываю с уважением относиться к этим величественным птицам и всячески беречь их.

справка Максим Гаврилюк Орнитолог Орнитолог, учился в Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого, а потом в этом вузе стал руководителем учебно-методического отдела. Сейчас занимает должность директора Учебно-научного института естественных и аграрных наук ЧНУ. Орнитолог является экспертом Природоохранной группы Украины и соучредителем Украинского центра исследований хищных птиц.

