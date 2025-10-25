Если вы хотите помочь вашему сердцу, вам нужно обратить внимание на этот ингредиент.

В теплое время года многие люди предпочитают легкую пищу — салаты, фрукты. Но осенью и зимой большинство тянется к более сытным блюдам — супам, запеканкам и жаркому. Ведь почему бы не утешить себя ложкой теплого, наваристого супа в такие холодные, как в Украине, дни.

Если вы не любите салаты, супы — отличный способ увеличить потребление овощей, пишет Parade. Для некоторых людей приготовленные овощи вкуснее и легче усваиваются, чем сырые. Согласно данным, собранным сервисом Instacart, ноябрь — самый "суповой" месяц в году. По их статистике, чаще всего между октябрем и февралем люди предпочитают куриный суп с лапшой. Также в списке лидеров — крем-суп из курицы и крем-суп из грибов.

При всем разнообразии вкусных вариантов, если одна из ваших целей — снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, есть один ингредиент, который диетологи очень хотели бы видеть в супах чаще.

Какой суп полезен для сердца - какой там должен быть ингредиент

Продуктов, которые поддерживают здоровье сердца, немало. Но есть один, о котором часто забывают, хотя он прекрасно подходит для супов — это чечевица. Особенно если вы хотите увеличить потребление растительного белка, диетолог Марра Берроуз говорит, что чечевица — отличное дополнение к рациону.

"Растительные белки — хороший выбор для тех, кто хочет сократить количество насыщенных жиров в питании", — объясняет Берроуз. Она уточняет, что насыщенные жиры (в большом количестве содержащиеся в мясных продуктах, особенно в жирных кусках и переработанном мясе) повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Диетолог Эми Чоу, гендиректор BC Dietitians Inc., добавляет, что растительный белок способствует здоровью сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний на 27%, согласно исследованиям. Чечевица — один из самых богатых железом растительных продуктов, поэтому она помогает людям на растительной диете получать достаточное количество железа.

Чоу также отмечает, что чечевица естественно содержит мало жира и состоит в основном из ненасыщенных жиров. Это значит, что если вы пытаетесь сбросить вес, включение чечевицы в рацион в качестве основного источника белка поможет в этом. А это тоже хорошо для сердца, ведь ожирение является фактором риска для сердечных заболеваний, диабета второго типа и инсульта.

Еще два важных для сердца элемента, которыми богата чечевица — это калий и магний — электролиты, крайне важные для здоровья и нормальной работы сердца. Они помогают организму поддерживать нормальное кровяное давление. Калий способствует выведению избытка натрия, а магний помогает сосудам расширяться.

Чечевица также богата фолиевой кислотой, которая также играет значительную роль в здоровье сосудов. "Фолат способствует нормальной работе кровеносных сосудов, а его достаточное потребление связано со снижением риска инсульта, особенно у тех, у кого раньше наблюдался дефицит этого витамина", — объясняет диетолог.

Другие полезные продукты для здоровья

