Осенью 2023 года армия США впервые столкнулась с этим типом угрозы и обнаружила, что "золотые" комплексы Patriot ей не помогут.

Российско-иранские дроны-камикадзе "Шахед" стали одним из главных вызовов для Сил обороны Украины во время полномасштабной агрессии РФ. Американская армия впервые столкнулась с этой угрозой в Ираке и Сирии в 2023 году. И для сильнейшей армии мира они тоже стали большой проблемой. Об этом говорится в публикации военно-аналитического издания Task and Purpose.

Осенью 2023 года 2-я бригада 10-й горной дивизии армии США дислоцировалась на нескольких базах по всему Ираку и Сирии. Такие базы часто обстреливались проиранскими террористами, и американцы имели опыт противодействия угрозе минометов и баллистических ракет. Но они оказались не готовы к волнам беспилотников-камикадзе.

Поддерживаемые Ираном группы ополченцев начали атаковать американские базы в регионе почти сразу после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. На тот момент Украина уже год подвергалась ударам беспилотниками "Шахед", которые Иран предоставил России. Солдаты 2-й бригады прошли короткую "академию дронов" перед отправкой на Ближний Восток, но подготовка была ограниченной и формальной. Официальных инструкций противодействия дроновой угрозе фактически не было.

Как рассказал журналистам командующий бригады сержант-майор Кристофер Дональдсон, перед развертыванием бригада ожидала, что наибольшей угрозой для них будут баллистические ракеты. Американские войска имели оружие для их перехвата, в частности системы Patriot. Однако радары прозевали дроны-камикадзе.

"Я коротко услышал что-то, но это звучало почти как гудение генератора, а потом следующее, что я понял, это то, что я был на земле и увидел дым и все такое, прямо там, куда прилетело. Оно приземлилось, наверное, примерно в 50 метрах от меня", - вспоминает Дональдсон о первом ударе "Шахеда".

Дрон попал в казарму. К счастью, на тот момент в ней никого не было.

В последующие дни и недели атаки беспилотников продолжались. В некоторые дни могло быть всего две-три атаки, в другие - 10-15 ударов. Речь идет об ударах по нескольким базам, не по одной. Атаки, как правило, происходили по определенной схеме: один беспилотник прилетал, а через 10-20 минут - другой, вспоминает Дональдсон.

Американцам пришлось спешно обустраивать свои базы под новую угрозу. В частности укрепляли бункеры, делали защитные стены из мешков с песком. Также пришлось перенастроить радарные системы, чтобы они могли видеть не только баллистические ракеты размером с автобус, но и тихоходные дроны на низкой высоте. На крышах зданий были размещены сетки для остановки дронов, чтобы они либо не детонировали, либо детонировали до столкновения с самим зданием.

По словам Дональдсона, ситуацию осложняло то, что у его подчиненных был "очень минимальный" опыт использования беспилотников.

Эта серия дроновых атак длилась около 4-5 месяцев, в течение которых американские военные базы в Сирии и Ираке подверглись в общей сложности около 170 ударам дронами. Это не сравнить с масштабом российских дроновых атак в Украине, но для американских военных даже это было тяжелым испытанием. В целом им удалось сбить около 100 дронов, по меньшей мере 30 военных, включая сержант-майора Дональдсона, получили ранения.

По словам офицера, когда атаки прекратились, "мы почувствовали, будто снова можем дышать".

Проблемы армии США

Как писал УНИАН, американская армия оказалась не готовой к ведению войны высокой интенсивности. Самым большим недостатком являются малые запасы оружия, которое к тому же является очень дорогим и производится в малых количествах. Еще летом 2024 года комиссия Конгресса обнародовала доклад о том, что армия США не готова к большой войне.

В докладе в частности отмечалось, что угрозы для Америки, включая "потенциал краткосрочной большой войны", являются самыми серьезными с 1945 года, но страна как не осознает их масштабы и не готова их встретить. Наиболее серьезной проблемой является Китай.

Главнокомандующий вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро весной этого года высказал мнение, что Америка проиграет войну за Тайвань.

