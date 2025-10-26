26 октября поздравляем свекровей и переводим часы.

Дата 26 октября примечательна многими торжествами и важными событиями. На международном уровне принято поздравлять водителей. А о том, какой сегодня церковный праздник и о чем стоит помолиться, может быть интересно православным верующим. В нашей стране этой ночью всем нужно перевести часы.

Какой сегодня праздник в мире

В четвертое октябрьское воскресенье наступает День тещи и свекрови. Это хороший повод позвонить маме второй половинки и пожелать ей крепкого здоровья.

Есть информация и про другие международные праздники сегодня - День тыквы, День приятных сюрпризов, День молока.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родились некоторые известные личности: политик Андрей Никовский, кинорежиссер Вячеслав Криштофович, актриса Ольга Матешко и писатель Владимир Лис.

Поздравить в праздник сегодня в Украине стоит знакомых перевозчиков, дальнобойщиков, таксистов и вообще всех водителей, ведь празднуется День автомобилиста.

Также 26 октября - тот день, когда переводят часы на зимнее время. В 4:00 стрелки крутят на час назад. Это значит, что будет больше времени на сон, но темнеть начнет раньше.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю дата посвящена чествованию святого чудотворца Дмитрия Солунского. Ему как покровителю военного молятся о здоровье, безопасности и благополучии военных. В староцерковном стиле 26 октября - праздник Иверско-Мирненской иконы Божьей Матери.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы содержат следующие наблюдения о сегодняшнем дне:

петухи утром часто кричат - к дождю;

если запотели окна, то скоро потеплеет;

в лесу еще много грибов - к поздней зиме;

если на сосне появились молодые шишки, то январь будет теплым.

Славяне говорили, что после Дмитрия погода окончательно переходит к зиме и тепла больше не будет. В Киевской Руси заканчивался свадебный сезон. Удачным праздник сегодня считался для любых медицинских услуг, особенно лечения глаз. Наши предки заваривали чай из собранных вручную трав.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом чрезмерное веселье, употребление алкоголя, тяжелая работа. Не стоит пользоватьчя острыми предметами, точить ножи и рубить деревья. Неудачен сегодня праздник для свадьбы - такой брак не будет крепким.

