По словам Элины Валтонен, экономика РФ способна выдержать такие санкции, поэтому нужно вводить больше ограничений.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен одобрительно оценила недавние санкции США и ЕС, направленные против энергетического сектора РФ, однако подчеркнула, что нужно оказывать еще большее давление, если союзники хотят заставить Кремль прекратить войну в Украине. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

"Шаг, который недавно сделали США совместно с Европой для усиления санкций против России, является чрезвычайно важным. Однако мы просто должны усилить давление. К сожалению, мы, кажется, не в состоянии изменить империалистические цели России, но мы должны быть в состоянии изменить их расчеты", - отметила Валтонен.

По словам министра, война обходится России дорого, однако мир видит, что реальная экономика страны-агрессора способна выдержать такую нагрузку.

Санкции США против России - последние новости

Как писал УНИАН, США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". По словам министра финансов США, "учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля".

Позже Reuters сообщил, что США могут ввести дополнительные санкции против РФ, но после того, как европейские союзники сделают следующий большой шаг в отношении РФ, который может заключаться в других ограничениях или пошлинах.

По информации источников издания, некоторые из дополнительных санкций, которые подготовить США, направленные на банковский сектор РФ и инфраструктуру, используемые для поставки нефти на рынок.

