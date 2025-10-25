По словам аналитика, не исключено, что процесс накопления бронетехники может быть направлен на европейский театр боевых действий.

В сентябре армия РФ показала один из самых низких показателей потерь боевой техники. К примеру, за месяц оккупанты потеряли всего 68 танков и 65 боевых бронированных машин, однако производство и восстановление на предприятиях ВПК РФ продолжаются, поэтому это свидетельствует о том, что продолжается процесс накопления техники. Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале для "Обоза".

"Прежде всего следует объяснить, чем же вызвано столь разительное снижение потерь ОБТ и ББМ в армии страны-агрессора. Нет, не с каким-то высокотехнологичным рывком в российском танкостроении, из-за чего уничтожить танки стало сложнее. И вовсе не с какими-то новыми хитроумными тактическими приемами российских экипажей. Это связано с тем, что враг стал на порядок меньше применять танки и боевые бронированные машины в ходе наступательных действий", - объяснил эксперт.

По его словам, сейчас все такие действия российские захватчики проводят, применяя только пехоту при поддержке артиллерии и FPV-дронов, а в редких случаях используют легкие транспортные средства.

"Полный переход на пехотные штурмы связан с колоссальными потерями в бронетехнике, истощением механизированной компоненты и запасов техники на складах и в центрах хранения. В итоге российское командование приняло решение о жесткой экономии дефицитных ОБТ и ББМ, полностью перейдя на пехотные штурмы, что значительно увеличило количество безвозвратных санитарных потерь", - добавил Коваленко.

В то же время, как отметил обозреватель, это не означает, что у оккупационной армии закончились танки и ББМ. Более того, это свидетельствует о поступательном, но уверенном накоплении запасов механизированной компоненты.

Поэтому эксперт проанализировал возможности производства и восстановления российским ВПК в каждой из категорий, чтобы понять, сколько в целом техники могут накопить россияне.

Танки

"Для начала определимся с доступными мощностями. Основные российские предприятия, которые заняты в производстве и восстановлении танков, это: Уралвагонзавод - восстановление и модернизация Т-72. Восстановление и модернизация, а также в небольшом количестве производство Т-90; Омсктрансмаш - восстановление и модернизация Т-80 (не производство!); 103 бронетанковый ремонтный завод - восстановление и модернизация Т-62 (не производство!); 103 бронетанковый ремонтный завод - восстановление и модернизация Т-62 (не производство!); 61 БТРЗ - восстановление и модернизация Т-72, Т-80 (не производство!); 163 БТРЗ - восстановление и модернизация Т-72 (не производство!)", - отметил Коваленко.

Он напомнил, что до полномасштабной войны в Украине РФ поставляла в армию от 300 до 400 танков ежегодно, но не новых, а отремонтированных, модернизированных и восстановленных после хранения.

"Правда, в отчетах МО РФ старые советские машины, которые снимали с хранения и восстанавливали, подавали как новые. Затем они проходили модернизацию и снова подавались как "новые". Через какое-то время тот же танк мог пройти еще один цикл модернизации и... снова быть в отчетности заявленным как "новый"", - уточнил обозреватель.

По его словам, только "Уралвагонзавод" по состоянию на сегодня может производить новые танки, а именно Т-90М "Прорыв" около 100 единиц в год.

"Пиковый показатель поставок танков в российские войска пришелся на 2023-2024 годы, когда экономика России перешла на военные рельсы, а ВПК запустил максимальные возможности мощностей - с учетом не только наличия на тот момент большого количества техники на хранении, но и значительной доли продукции хорошего качества, которая быстро проходит этап восстановления и ремонта. Это позволило в течение месяца отправлять на нужды РОВ до 300-350, а порой даже и больше ОБТ различных типов и модификаций", - подчеркнул автор публикации.

В то же время Коваленко отметил, что теперь основные центральные базы резерва танков в России почти пусты, а техника, которая осталась на хранении, в основном непригодна к ремонту, это касается как ОБТ, так и ББМ.

Эксперт добавил, что в боеспособное состояние еще можно привести такую технику:

Т-72А - от 500 до 600 танков;

- от 500 до 600 танков; Т-64 - не более 400 единиц;

- не более 400 единиц; Т-62 - около 400 ед;

- около 400 ед; Т-72 - менее 300 ед;

- менее 300 ед; Т-80 - менее 100;

- менее 100; Т-54/55 - менее 100 ед.

"При этом полностью обнулены запасы танков Т-90А и Т-90С. Примечательно и то, что после истощения запасов Т-80 (а это произойдет до конца этого года-начала 2026-го) "Омсктрансмаш" и вовсе окажется в критическом положении исключительно ремонта того, что будет приходить поврежденным с фронта", - предупредил аналитик.

Эксперт считает, что с помощью накопления российские войска не только смогут со временем восстановить первичную боеспособность подразделений и укомплектовать их, а также сформировать новые.

"Хотя, разумеется, этот процесс в определенный момент полностью обнулит запасы танков, оставшихся на хранении в наследство от СССР, тем более что точку невозврата в этом вопросе Россия давно прошла", - акцентировал обозреватель.

ББМ

Если говорить о ситуации с производством боевых бронированных машин в РФ, то она немного лучше, чем с танками, однако их количества все равно недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворять потребности вражеской армии, считает Коваленко.

По его словам, основными предприятиями, вовлеченными в эти процессы, являются:

Курганский машиностроительный завод;

Волгоградский тракторный завод;

Арзамасский машиностроительный завод.

"Также на ряде предприятий осуществляется модернизация уже не выпускаемой продукции. Например, Рубцовский машиностроительный завод модернизирует БМП-1 до модификации БМП-1АМ "Басурманин" с установкой боевого модуля от БТР-82А, радиостанции типа Р-168 и программно-аппаратного комплекса аппаратуры внутренней связи и коммуникации", - добавил эксперт.

Автор материала напомнил, что до полномасштабного вторжения ВПК России стабильно передавал в войска ежегодно новой, восстановленной и модернизированной такой продукции суммарно 350-450 единиц. В то же время во время полномасштабной войны пиковые показатели поставок ББМ для россиян могли достигать до 700 единиц боеспособной техники в месяц.

Сейчас, по словам аналитика, к восстановлению пригодны:

БТР-60/70/80 - чуть более 1 000 единиц;

БРДМ-2 - около 700 ед;

БМП-1/2/3 - более 500 ед;

МТ-ЛБ - около 500 ед;

БМД-1/2/3 - не более 150.

"Таким образом, у РОВ еще есть возможность вернуть к жизни не менее 2 800 боевых бронированных машин. Как и в случае с танками, важно понимать, что, кроме этого количества, есть непригодные к восстановлению ББМ, но которые путем каннибализма и распила 3-4 и более боевых машин для сварки одной относительно боеспособной могут пополнить ряды РОВ еще минимум на 600 единиц", - считает Коваленко.

Для чего РФ может накапливать такое количество техники?

Поэтому эксперт подытожил, что низкие потери танков и ББМ армией РФ в 2025 году показывают значительное истощение механизированного потенциала российских войск. По его словам, все говорит о том, что из-за исчерпания советских запасов техники отмечается и снижение темпов и объемов восстановления ОБТ и ББМ.

"Результатом этого накопления могут стать как минимум два сценария. Первый - это возвращение РОВ (российских оккупационных войск), в какой-то определенный момент, к наступательным действиям в Украине с применением большого количества техники, то есть возвращение к классическим механизированным штурмам. Но с учетом kill-зоны, формирующейся по всей линии соприкосновения, этот сценарий маловероятен, хотя отвергать его полностью - ошибочно", - подчеркнул аналитик.

Вторым сценарием, по его словам, является применение накопленной техники на новом направлении боевых действий, где не только нет kill-зоны, но и понимания у вражеской армии, как правильно применять такие средства, как FPV-дроны и другие дешевые средства поражения механизированных колонн.

"Не исключено, что наблюдаемый сейчас процесс накопления бронетехники у РОВ в будущем будет направлен на европейский театр боевых действий", - предположил эксперт.

Оружие РФ - последние новости

В то же время The Moscow Times писало, что военное производство в РФ внезапно обвалилось. По словам журналистов, связанные с ВПК отрасли впервые с начала войны перешли к стагнации или сокращению производства после двузначных темпов роста почти три года подряд.

Аналитики говорят, что свежие данные по российской военной промышленности являются "шокирующими", а главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова отметила, что падение производства связано с исчерпанием денег в бюджете РФ.

В свою очередь СМИ сообщали, что россияне закупили засекреченные крылатые ракеты, которые должны заменить Х-101. Крылатые ракеты заказывались в компоновке для снаряжения обычной и специальной, а именно ядерной, боевой частью. Цена каждой единицы достигает 337 млн рублей, а именно 4,2 млн долларов

