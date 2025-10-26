По мнению авторов, будущее боевой авиации - за адаптивными крыльями.

Конструкция крыла истребителя играет гораздо более важную роль, чем кажется на первый взгляд. Она прямо влияет на скорость, маневренность и незаметность самолета.

Как рассказывает ресурс Wion, форма крыла современного истребителя влияет на то, как воздух движется над самолетом. К примеру, прямые крылья создают сильную подъемную силу на низких скоростях. Это очень полезно для взлета. В то же время на больших высотах прямые крылья создают сопротивление.

Крылья со стреловидной и дельтаобразной конструкцией обеспечивают более плавный поток воздуха на сверхзвуковых скоростях. О каждом типе подробнее поговорим далее.

Крылья со стреловидной формой

Крылья такой конструкции можно увидеть на самолетах F-15 Eagle и МиГ-29. Они отклоняют воздушный поток в сторону, чтобы задержать образование ударной волны на скоростях, близких к скорости звука.

Однако крылья со стреловидной формой имеют и недостатки. Они теряют часть подъемной силы и стабильности на низких скоростях. Поэтому для помощи при посадке или же выполнения крутых поворотов пилотам нужно использовать закрылки или передние кромки.

Дельтаобразные крылья

Дельтаобразные крылья вы могли видеть на французских самолетах Dassault Rafale или же российских Су-57, которые уже успели "засветиться" в российско-украинской войне. Эти истребители используют дельта-крылья для баланса прочности, подъемной силы и выносливости на высоких скоростях.

"Их треугольная конструкция обеспечивает быстрый набор высоты и высокую скорость поворотов без длинных крыльевых конструкций. Согласно Aerospace Engineering Review (2025), дельта-крылья сохраняют подъемную силу даже при экстремальных углах атаки, но требуют более высоких скоростей приземления и большего контроля на низких высотах", – говорится в материале.

Почему важны пропорции крыла

Как объясняют авторы, пропорция крыла (его размах по сравнению с длиной хорды) определяет эффективность создания подъемной силы истребителя. Так, самолеты с низкой пропорцией крыла, например F-22 Raptor, имеют большую маневренность, но более высокое индуцированное сопротивление.

В то же время крылья с высокой пропорцией, улучшают подъемную силу и экономию топлива, но снижают маневренность. Этот компромисс делает их непригодными для боевых действий. Крылья с высокой пропорциональностью можно увидеть на современных пассажирских самолетах.

Связь между формой крыла и маневренностью самолета

Истребители разработаны для контролируемой нестабильности, пишет ресурс. Поэтому крыло боевого самолета размещено и наклонено под точным углом, что улучшает его реактивность. Например, F-16 Falcon размещает свой центр тяжести немного позади линии тяги для быстрого контроля наклона. В сочетании с системами fly-by-wire такие конструкции позволяют выполнять крутые повороты, быстрые подъемы и быстрое восстановление энергии после выполнения маневров.

Существенное влияние на геометрию крыльев истребителей имело внедрение технологии стелс. В современных самолетах, как, например, F-35 Lightning II, крылья плавно сочетаются с фюзеляжем, чтобы скрыть самолет на радарах. радарах . Острые углы старых крыльев заменены плавными, непрерывными контурами.

Но, по мнению авторов, будущее боевой авиации – за адаптивными крыльями.

"Истребители нового поколения, такие как FCAS и Tempest, проектируются с адаптивными крыльями, которые могут незаметно менять форму во время полета. Гибридные дельта-поверхности и клапаны, управляемые искусственным интеллектом, позволят дронам и истребителям динамически регулировать соотношение подъемной силы и сопротивления. Крылья будущего сочетают маневренность, стелс и топливную эффективность, изменяя аэродинамику таким образом, что выходит за пределы современных инженерных возможностей", – констатирует Wion..

Ранее мы рассказывали о самых дорогих истребителях в мире. Возглавил рейтинг F-22 Raptor от Lockheed Martin. Этот американский самолет стоит 143 миллиона долларов, а производственные расходы достигают примерно 334 миллионов долларов за каждую единицу.

В примерно 125 миллионов долларов оценивают французские истребители Dassault Rafale. Они оснащены современной авионикой и могут нести различное вооружение.

