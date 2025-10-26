По словам экспертов, многое зависит от доверия в коллективе.

Чтобы сотрудники компании были довольны работой и заинтересованы в своих обязанностях, руководителю стоит убедиться, что они могут доверять ему, его организации и друг другу. Такой вывод был сделан в метаанализе исследований 2024 года, в котором приняли участие более миллиона человек, передает Inc..

"Когда руководители стремятся улучшить благосостояние сотрудников, они обычно думают о таких вещах, как дистанционная работа, гибкий график и оздоровительные предложения, например, абонементы в спортзал. Но доверие может быть самым ценным преимуществом из всех", - отмечают в материале.

Во время этого исследования, которое провела группа под руководством Минсяна Чжао и Исюаня Ли с факультета психологии Китайского народного университета, учёные сосредоточились на двух типах доверия - межличностном и институциональном, которые могут встречаться на работе. Исследователи обнаружили, что оба типа доверия коррелируют с социальным, психологическим и, в меньшей степени, физическим благополучием.

Видео дня

Поэтому у многих людей возникает вопрос, если доверие так важно, то как его можно повысить. Издание Inc. назвало несколько способов, как это сделать.

Будьте честными

Если вы хотите, чтобы сотрудники доверяли вам и вашей компании, то нужно относиться к ним справедливо. В частности половина сотрудников заявили, что отсутствие информации о том, что происходит в их компаниях, является для них наиболее стрессовым. Поэтому лучше говорить все, как есть.

Будьте предсказуемыми

Мы можем восхищаться такими лидерами, как Илон Маск, которые часто меняют свое мнение, но мы доверяем таким людям, как Уоррен Баффет, которые год за годом последовательны в своих словах.

"Чем больше сотрудники могут предсказать, что вы скажете и сделаете, тем легче им доверять вам", - заверили в публикации.

Старайтесь доверять людям

Исследования показывают, что организации, которые больше доверяют, как правило, работают лучше, чем там, где царит недоверие. К примеру, если у сотрудника каждый раз обыскивают сумку, когда он покидает работу, то он не будет чувствовать к компании такого же доверия или привязанности, как в противном случае.

Помогите сотрудникам доверять друг другу.

Сотрудники, которые доверяют своим коллегам, чаще эффективно сотрудничают с ними. Как правило, они счастливее и остаются на своих рабочих местах.

"Отношения на работе часто являются самым большим сдерживающим фактором для увольнения из компании. Вы можете способствовать развитию этих отношений, прося людей сотрудничать над важными проектами и позволяя им равноправно делиться заслугами. Вы также можете создать команды из разных функций, чтобы сотрудники могли познакомиться со своими коллегами за пределами своих непосредственных сфер деятельности. И, конечно, любая возможность для сотрудников общаться, собираться вместе вне работы или работать вместе над совместными проектами может помочь создать эти отношения и доверие", - подчеркнули в издании.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, как отличить любовь от созависимых отношений. По словам психолога, отношения не должны ощущаться как связь, которую нужно защищать любой ценой, включая собственное благополучие.

В то же время психолог объяснила, что на самом деле делает людей успешными. Она отметила, что этим фактором является особое сочетание страсти и настойчивости в достижении действительно долгосрочных целей.

Вас также могут заинтересовать новости: