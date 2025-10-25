По словам военного, ВСУ выбрали правильную тактику, атакуя нефтехимический сектор РФ.

Огромная территория России становится недостатком в войне, ведь стране приходится тратить все больше ресурсов на противовоздушную оборону, чтобы останавливать глубинные удары. Об этом заявил генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк в эфире "Еспресо".

"Возможности для ударов по новым целям. Вот в чем вызов. Россия также сталкивается со своими проблемами. Когда-то огромная территория была ее преимуществом, потому что захватчики не могли справиться с ее масштабом. В современной войне эта территория уже не дает того же преимущества", - отметил он.

По словам генерала, украинские военные выбрали правильную тактику, нанося удары по нефтехимическому сектору России, поскольку ликвидация этих объектов серьезно ослабляет возможности страны-агрессора продолжать войну высокой интенсивности.

"Пока что большинство усилий, кажется, эффективно направлено против нефтехимического комплекса. Это разумный шаг. Он напоминает стратегические атаки, которые Соединенные Штаты и Великобритания признали самыми эффективными против нацистской Германии во Второй мировой войне. Современные вооруженные силы нуждаются в нефти, газе и смазочных материалах. Атакуя эти ресурсы, вы бьете в самое сердце способности врага вести войну. Разница в том, что когда союзники действовали так во Второй мировой, за этими ударами следовало наземное вторжение, поэтому кампания поддерживалась только в течение ограниченного времени. Мы не знаем, какие временные рамки для операций в Украине", - прокомментировал Кларк.

Атаки на территорию РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее дроны атаковали два стратегических нефтегазовых завода РФ. Отмечается, что после атаки беспилотников на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге возник пожар, а в российском Новокуйбышевске Самарской области дроны атаковали местный НПЗ.

Также СМИ сообщали, что украинские дроны добрались до НПЗ в Тюмени, установив новый рекорд. По словам экспертов, расстояние до объекта составляет около 2000 км от текущей линии фронта.

"Сейчас известно, что минимум несколько дронов успешно долетели до самой Тюмени и взрыв одного из них на территории завода. Но очевидно речь пока не идет о поражении установок по первичной переработке нефти и начале традиционного пожара", - рассказывали тогда в Defense Express.

