Украинский киноактер Владимир Кравчук ("Ти - космос", "Бурштинові копи"), который мобилизовался в ряды украинской армии, рассказал, как воспитывает пятилетнего сына Мирона.

В интервью РБК-Украина выяснилось, что во время отпуска он вернулся к съемкам в комедийном фильме "Батьківські збори". Своего персонажа в ленте боец называет "отцом-забивателем". По его словам, с ним самим у киногероя есть только одно общее - возможность немного побыть ребенком в моменты, когда он развлекает сына.

Кравчук отметил, что обожает проводить время с Мироном, поскольку полтора года служил в пехоте и очень редко виделся с ним. В это время малыш рос без папы:

"Я очень люблю снимать наше веселье и придумывать новые занятия. Мы ходим с ним собирать грибы, на скалодром, с биноклем смотрим на дома на левом берегу, делаем из картона макет вокзала. Мы постоянно придумываем какие-то активности, я люблю с ним проводить время, хотя у него сейчас период мамы, и я все равно где-то проигрываю ее вниманию".

Актер признался, что не читал много книг о воспитании детей, однако в случаях, когда сталкивается с трудностями в воспитании сына, обращается к открытым источникам.

"Я очень люблю этот процесс! Воспитываю сына более мягко, чем воспитывали меня. Но я уверен, что должны быть какие-то границы, воспитание должно основываться на каких-то ценностях, табу, не только на разрешениях, но и на запрете чего-то, на серьезном восприятии таких вещей", - добавил Кравчук.

