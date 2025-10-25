Продюсером фильма выступит Джейсон Блам ("Судная ночь", "Астрал", "Ловушка").

Студия ужасов Blumhouse ("Черный телефон 2", "Пять ночей с Фредди 2") выиграла горячую борьбу за права на адаптацию культового комикса "Что-то убивает детей" от "Boom! Studios".

Как пишет The Hollywood Reporter, созданная Джеймсом Тинионом IV и Вертером Дел'Эдера история стала настоящим феноменом среди хоррор-комиксов последних лет. Blumhouse планирует развивать франшизу сразу в двух направлениях - как полнометражный фильм и как взрослый анимационный сериал. Над телеверсией будет работать сам автор оригинала Тинион.

Ранее проект разрабатывался для Netflix, но стриминг отказался от него в конце 2024 года после длительных попыток экранизировать историю с Майком Флэнеганом ("Доктор Сон", "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Жизнь Чака") и шоураннерами "Тьмы". Теперь Netflix снова заинтересовался проектом, но уже как фильмом, однако Blumhouse оказалась решительнее. Также за права боролась студия Lionsgate.

Сюжет комикса разворачивается в маленьком городке, где монстры охотятся на детей, а взрослые не видят опасности. Единственная, кто может им противостоять, - таинственная охотница Эрика Слотер, вооруженная ножами и острым языком. В дальнейших историях раскрывается целый мир охотников на чудовищ и темные закулисные игры их ордена.

Комикс стал самым успешным хоррором после "Ходячих мертвецов", а Тинион стал обладателем трех подряд наград за лучшее писательство - ранее этого удадолся достичь лишь Алану Муру ("V значит Вендетта", "Хранители").

