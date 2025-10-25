Стоимость полной замены всех сетей во Львове составит более 10 миллиардов гривень.

Во Львове десятки тысяч людей остались без водоснабжения в результате аварии. Речь о 10% населения города.

Как сообщили во Львовском городском совете, без водоснабжения находятся около 50 тысяч человек в части Зализнычного и Шевченковского районов города. Точное время его восстановления пока неизвестно.

Проблемы с водоснабжением возникли несколько дней назад. Но после устранения проблем на одном участке, возникают прорывы в другом месте.

Видео дня

"После опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением. Из-за этого в старых трубах возникают гидроудары и новые прорывы – систему "срывает" в самых слабых местах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что питьевую воду людям подвозят водовозки. Их работа будет продолжена до полного восстановления системы.

В ЛГС акцентировали, что стоимость полной замены всех сетей во Львове составит более 10 миллиардов гривень.

Когда в домах украинцев появится тепло

Отопительный сезон в Украине может быть тяжелым на фоне обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом говорят уже не первую неделю.

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что отопительный сезон должен начаться в ближайшее время. По ее словам, решение о старте сезона будут принимать непосредственно органы местной власти с наступлением холодов.

В то же время глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что отопительный сезон может задержаться и начнется в ноябре. А местами могут откладывать старт вплоть до декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: