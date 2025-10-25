По словам главы ГУР, россияне таким образом проверяют реакцию Европы.

Россияне имеют три цели, запуская свои беспилотники по странам Европы, одна из которых является, скорее всего, психологической и предназначена для внутреннего использования. Об этом рассказал глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

"Путин готовит россиян, он хочет уничтожить в их головах представление о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильная", - отметил он.

По словам Буданова, дроны в небе стран Европы имеют практическую цель, которая касается их жителей.

"Россияне проверяют вашу реакцию, вашу способность принимать решения, вашу готовность применять силу. Тем временем они проводят разведку, обнаруживают ваши системы, понимают, как они работают и где расположены", - подчеркнул руководитель ГУР.

Таким образом, по мнению разведчика, это двойной тест РФ - политический и военный.

"Но если взять все вместе - дроны, саботаж на заводах и железных дорогах, кибератаки - то мы видим, что целью россиян является разжигание антивоенных настроений в европейских странах и вашем общественном мнении. Для них это двойная выгода: если вы, европейцы, устанете от войны, то помощь, которая поступает к нам, в Украину, уменьшится. А тем временем россияне сеют среди европейских народов мнение, что не стоит воевать против России. Это не я так говорю, это российское мнение по этому поводу", - считает Буданов.

Когда у него спросили, как он оценивает реакцию Европы на такие инциденты, он ответил смехом.

После чего журналисты поинтересовались у главы ГУР, как Украина может помочь европейцам защититься от таких атак, на что он ответил:

"Теоретически мы можем вам помочь, но пока идет война, наши возможности достаточно ограничены. Этот вопрос касается будущего и изменения архитектуры безопасности в Европе. С географической точки зрения ответ очевиден: всем выгодно сделать Украину как можно сильнее, чтобы она служила буфером, щитом или как вы там хотите это назвать. Так Европа спасется, иначе вы уже слышали смех. Сейчас мы оказываем помощь, делясь своим опытом в сфере обороны, но если Россия станет более активной - а она готовится к этому - то европейцам понадобится совсем другой ответ".

Российские провокации в Европе - последние новости

Ранее в The Times писали, что НАТО принимает комплекс мер против дроновых провокаций в Европе. В частности теперь аэропорты все больше инвестируют в радары, радиосканеры и акустические датчики, но все еще в значительной степени полагаются на визуальное подтверждение для небольших самолетов. Также было предложено создать "стену дронов" из радаров и перехватчиков.

В то же время руководитель Центра киберопераций и информационных операций Роберт Данненберг ответил, готова ли РФ к войне с НАТО. Он считает, что Путин снова получает искаженные или просто неточные разведданные от своих внешних и внутренних служб о готовности Запада реагировать на те провокации.

"Нет сомнений, что если Россия и в дальнейшем будет посылать беспилотники или самолеты над территорией НАТО, рано или поздно они будут сбиты. Это станет серьезным этапом эскалации, последствия которого трудно будет предсказать", - предупредил Данненберг.

