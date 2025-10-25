Синагога, вдохновлённая древнеримской гражданской архитектурой, была построена в стиле базилики.

На севере Израиля недавно была обнаружена 1500-летняя синагога. Как пишет Fox News, это открытие проливает свет на длительное еврейское присутствие в этом регионе, которое также способствовало возникновению раннего христианства.

Отмечается, что она была найдена в природном заповеднике Иехудия на Голанских высотах. Размеры сооружения составляют примерно 13 метров в ширину и 17 метров в длину. Синагога, вдохновлённая древнеримской гражданской архитектурой, была построена в стиле базилики.

Ранее проведенные исследования показали, что в этом районе находилась синагога, но её местоположение до сих пор оставалось загадкой. До этого археологи обнаружили в этом районе около 150 фрагментов, включая барабаны колонн, декорированные базальтовые камни и украшения меноры. Некоторые материалы были повторно использованы в заброшенной сирийской деревне на территории заповедника.

Видео дня

"Теперь, после целенаправленных раскопок, впервые обнаружено само сооружение: два ряда тесаных камней, образующих южную стену, с тремя проёмами. Рядом были найдены две перемычки, близкие к их первоначальному положению, одна из которых украшена", - сказано в пресс-релизе университета Хайфы.

Интересно, что скамьи, проёмы в стене, обращённой к Иерусалиму, и колонны - всё это характерно для древних израильских синагог. Археолог Мехаэль Осбанд рассказал, что барабаны колонн были установлены вдоль деревенской тропы, что заинтриговало археологов:

"Уже в начале раскопок были обнаружены десятки архитектурных фрагментов, а позже, к нашему удивлению, была обнаружена южная стена сооружения с тремя проёмами, обращёнными к Иерусалиму".

Дрор Бен-Йосеф, археолог из Управления природы и парков Израиля, заявил, что планирует сделать синагогу доступной для туристов после завершения раскопок.

"Помимо этой синагоги, на Голанах было обнаружено около 25 других древних синагог, что свидетельствует о сильном еврейском присутствии там. Эти синагоги служили не только местом молитвы, но и центрами обучения и распространения еврейской грамотности. Мудрецы посещали эти здания и распространяли еврейские знания среди всех членов общины, от мала до велика", - пояснил он.

Новости археологии

После первоначального исследования 2000-летнего саркофага в Неаполе с помощью микрокамеры археологи были настолько воодушевлены увиденным, что впервые вошли внутрь этой запечатанной гробницы. Как только они открыли проход внутри саркофага, запечатанного на протяжении тысяч лет, они были потрясены состоянием находки.

Вас также могут заинтересовать новости: