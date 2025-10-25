Подозрения возникли из-за того, что она поставила занятия в зале на паузу.

Некоторые подписчики победительницы девятого сезона романтического реалити "Холостяк" Даши Квитковой предположили, что она может скрывать беременность.

Блогерша, которая имеет 1,8 миллиона подписчиков в Instagram, даже прокомментировала один из таких комментариев на своей странице. Женщина пришла к выводу о беременности Квитковой из-за того, что та перестала ходить в спортзал. Девушка объяснила это советом врача:

"Я: оставляю зал на некоторое время из-за низкого железа, которое упало на нервах, низкого ферритина и самочувствия. По совету своего эндокринолога. Поднимаю сейчас все показатели, чтобы вернуться. Люди: она беременна".

Напомним, в начале этого сентября Квиткова сообщила, что приняла предложение футболиста Владимира Бражко жениться. Они не объявляли о свадьбе, однако на одном из фото в сети заметили, что девушка уже могла сменить фамилию.

