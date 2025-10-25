Режиссер обвинил стриминговые сервисы в превращении человеческого опыта в красивую картинку.

Сын легендарного американского актера Энтони Перкинса, режиссер Оз Перкинс ("Обезьяна", "Долгоног"), резко выступил против нового сезона сериала "Монстр" от Netflix.

Как известно, в третьей части шоу показана не только история известного серийного убийцы Эда Гина, но и образ отца Перкинса, которого играет Джои Поллари. В сериале Энтони Перкинса изображают как замкнутого актера, которого преследует слава роли в фильме "Психо" и внутренний конфликт из-за скрытой гомосексуальности. Сам Перкинс, чья ориентация когда-то была "открытой тайной" в Голливуде, умер в 1992 году от СПИДа.

Озгуд признался Deadline, что не планирует смотреть сериал и "не подошел бы к нему и на десять футов", поскольку современная true crime-индустрия все чаще лишена контекста, а "нетфликсизация реальной боли" делает из трагедий гламурный контент для развлечений.

Как отмечает издание, критики также замечали, что новый сезон сериала значительно отходит от реальных событий. Автор книги о Гине Гарольд Шехтер вообще заявил, что большая часть шоу просто выдумана. Предыдущие сезоны сериала, посвященные Джеффри Дамеру и братьям Менендес, также вызвали волну возмущения из-за искажения историй жертв.

Напомним, ранее Netflix раскрыл тему четвертого сезона сериала "Монстр", он будет посвящен истории Лиззи Борден. В 1892 году ее обвинили в убийстве отца и мачехи.

