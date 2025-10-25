После приземления самолета эмира Катара стоимостью $360 миллионов аэропорт Майорки вынужден был проверять покрытие взлетной полосы на повреждения.

Приземление роскошного Boeing 747-8 BBJ эмира Катара стоимостью 360 миллионов долларов на испанском острове Майорка вызвало настоящий переполох в аэропорту Пальмы, пишет Supercar Blondie.

Из-за гигантских размеров самолета администрации пришлось проверять взлетно-посадочную полосу на наличие повреждений, чтобы удостовериться, что асфальт выдержал вес джамбо-джета.

Этот Boeing 747 - второй по величине авиалайнер в мире после Airbus A380. Он может приземляться только на самой длинной полосе аэропорта Пальмы - 06L/24R длиной 3270 метров. После приземления самолета работу полосы временно приостановили для технической проверки, что привело к незначительным задержкам рейсов.

Самолет эмира - настоящий "дворец с крыльями", оборудованный спальнями, гостиными и роскошными зонами отдыха. Внутри он рассчитан на 89 пассажиров и 14 членов экипажа, а часть окон затемнена - свидетельство значительных модификаций интерьера.

По оценкам экспертов, стоимость самолета превышает 360 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих в мире. Приземление подобного авиагиганта за рубежом каждый раз требует тщательных проверок инфраструктуры - и даже на популярном курортном острове это стало испытанием для аэропорта.

