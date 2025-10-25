Украинцам продолжат выключать свет в воскресенье, 26 числа.

В воскресенье, 26 октября, в ряде украинских областей временно введут ограничения на использование электроэнергии.

Причина все та же — последствия массированных атак России на энергетические объекты страны, которые нанесли ущерб инфраструктуре и усложнили баланс в энергосистеме, пишет "Укрэнерго" в Telegram.

Когда и кому будут отключать свет

Согласно предварительным графикам, ограничения планируются:

с 09:00 до 22:00 — почасовые отключения в объёме от 0,5 до 1 очереди;

— почасовые отключения в объёме от 0,5 до 1 очереди; с 09:00 до 22:00 —ограничения мощности для промышленных предприятий.

Графики отключения электроэнергии по областям

Энергетики предупреждают, что время и масштаб ограничений могут меняться в зависимости от нагрузки в сети и текущей ситуации. ДТЭК в своем Telegram-канале опубликовал график выключения света для Киевской области и Киева.

Отключения в Днепропетровской области не планируются.

Новость дополняется...

