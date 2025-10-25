В воскресенье, 26 октября, в ряде украинских областей временно введут ограничения на использование электроэнергии.
Причина все та же — последствия массированных атак России на энергетические объекты страны, которые нанесли ущерб инфраструктуре и усложнили баланс в энергосистеме, пишет "Укрэнерго" в Telegram.
Когда и кому будут отключать свет
Согласно предварительным графикам, ограничения планируются:
- с 09:00 до 22:00 — почасовые отключения в объёме от 0,5 до 1 очереди;
- с 09:00 до 22:00 —ограничения мощности для промышленных предприятий.
Графики отключения электроэнергии по областям
Энергетики предупреждают, что время и масштаб ограничений могут меняться в зависимости от нагрузки в сети и текущей ситуации. ДТЭК в своем Telegram-канале опубликовал график выключения света для Киевской области и Киева.
Отключения в Днепропетровской области не планируются.
