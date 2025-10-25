Украина и Россия рассматривают энергетические атаки как стратегический инструмент для достижения окончания войны.

Далеко от застопорившейся линии фронта Россия и Украина ведут ожесточенную параллельную войну против энергетики друг друга — и именно она, возможно, быстрее приблизит их к переговорам, чем любые дипломатические усилия.

В последние дни это противостояние обострилось: США и Европа объявили новые масштабные санкции против российской нефтяной отрасли — основного источника доходов для военной машины Кремля, пишет The New York Times.

"Энергетическая война" выходит на первый план

Украина, со своей стороны, добивается усиления международного давления на российскую энергетическую экономику и наносит собственные "дальнобойные санкции". Россия же бьет по украинской электро- и газовой инфраструктуре, пытаясь парализовать энергосистему страны накануне зимы. По мнению экспертов, цель Москвы — подорвать способность Украины функционировать и сломить волю населения к сопротивлению.

СМИ пишет, что остается неясным, кто первым не выдержит экономического давления. Однако обе стороны рассматривают энергетические атаки как стратегический инструмент, способный сдвинуть с мертвой точки войну, которая длится почти четыре года и до сих пор не поддается миротворческим инициативам администрации президента США Дональда Трампа.

С приближением зимы Россия, вероятно, продолжит наступление, но при замедлении боёв из-за холода и плохой видимости энергетическое противостояние станет главным полем битвы ближайших месяцев. По словам бывшего дипломата ЕС Балаша Ярабика, ныне работающего в аналитической компании R.Politik, новые санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний — "Лукойла" и "Роснефти" — стали, скорее всего, ответом на удары России по украинской энергосети.

Эти меры направлены на то, чтобы заставить Кремль прекратить атаки и рассмотреть вариант ограниченного перемирия по энергетическим объектам.

Работа санкций против России

Аналитики предупреждают: Россия может выдержать санкции, не изменив своих военных целей. Москва уже доказала, что способна обходить западные ограничения, опираясь на торговлю с Китаем и Индией и используя серые схемы.

Тем не менее нынешние санкции впервые напрямую бьют по сердцу российской экономики — нефтяному сектору, приносящему сотни миллионов долларов ежедневно. Сообщается, что ограничения отрезают компании от мировой финансовой системы и предусматривают штрафы для стран, продолжающих покупать российскую нефть.

По оценкам экспертов, на "Роснефть" и "Лукойл" приходится около половины добычи сырой нефти в России. Их включение в санкционные списки может вынудить даже таких крупных покупателей, как Индия, сократить импорт. Потеря этих доходов осложнит для Москвы закупку вооружений и выплату жалований военнослужащим. Падение нефтяных доходов может подтолкнуть Москву к переговорам.

Россия уже испытывает экономическое давление: в следующем году военные расходы впервые с начала войны должны снизиться. Страна может начать испытывать трудности с поддержанием военной кампании уже в ближайшие месяцы.

Украинские удары по российской нефти

Удары с помощью украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам России уже уничтожили или повредили около 20% российских мощностей, вызвав дефицит топлива в ряде регионов. Киев стремится показать, что война теперь ощущается и на территории России.

Журналисты отмечают, что Украина также наносит удары по российскому военно-промышленному комплексу, ограничивая возможности Москвы вести войну. Недавно ВСУ сообщили об атаке британскими ракетами Storm Shadow по заводу, производившему взрывчатку и ракетное топливо.

Удары по украинской энергосистеме

Россия же продолжает свои дальнобойные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, добавив в список целей газовую инфраструктуру, которая обеспечивает отопление большинства домов. Цель, по словам экспертов, — погрузить страну в холод и тьму, лишить людей тепла, воды и света, тем самым сломив моральный дух.

Россия расширяет кампанию, атакуя и газовую инфраструктуру, которая обеспечивает отопление большинства домов, после того как Киев прекратил транзит российского газа. По данным европейских источников, недавние удары вывели из строя около 60% украинских мощностей по добыче газа и часть компрессорных станций.

Из-за нехватки топлива в некоторых городах задерживается запуск отопительного сезона, и растет тревога, что многие дома останутся без тепла.

Энергетическая война между Украиной и Россией

Ранее УНИАН сообщал, что РФ атаковала шахту ДТЭК, где находились почти 500 сотрудников. Всех вывели на поверхность. Удалось избежать пострадавших. Это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.

Кроме того, мы рассказывали, что Путин хочет призвать резервистов для защиты НПЗ от украинских дронов. Пока нет публичных данных о том, сколько людей таким образом могут привлечь в росармию. По некоторым оценкам, призвать могут до 2 млн человек из так называемого "активного резерва".

