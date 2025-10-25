К счастью, никто не пострадал, людей вывели на поверхность.

Россияне атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине, где находились почти 500 работников. Об этом компания сообщила в Telegram.

"Россия снова атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Во время атаки под землей находилось 496 сотрудника шахты. Всех вывели на поверхность. Никто из коллег не пострадал", - говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 октября россияне атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62-мя ударными БпЛА. Было зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время, по данным Воздушных сил, зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

В то же время, в Волгоградской области России была атакована электроподстанция "Балашовская", которая подает электричество на военные объекты, в частности Волгоградский военный округ и инфраструктуру Минобороны РФ.

Подстанция "Балашовская" 500 кВ является ключевым объектом Южной энергосистемы РФ. Коваленко добавил, что она также питает транспортные энергетические узлы на направлении Саратов-Воронеж.

