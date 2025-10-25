Россияне 'кружат' вокруг Трампа, чтобы повлиять на него, - Стубб

Президент Финляндии призвал союзников не терять контакт с Трампом, поскольку Кремль пытается повлиять на его позицию по Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил европейских союзников о попытках Москвы повлиять на президента США Дональда Трампа. Как сообщает The Telegraph, он заявил, что "россияне кружат вокруг Трампа", пытаясь убедить его принять планы Владимира Путина по прекращению войны в Украине.

Во время встречи "коалиции желающих" Стубб призвал партнеров Украины продолжать активный диалог с Белым домом, чтобы "враг не был единственным, кто говорит с Трампом". Он отметил, что Трамп пока доволен ролью Европы в его усилиях по прекращению войны, однако вокруг него снова появились российские эмиссары.

Его предостережение прозвучало после того, как посланник Путина Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, чтобы попытаться ослабить новые американские санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Европейские союзники опасаются, что Москва стремится склонить Трампа к поддержке идеи прекращения огня в Украине в обмен на территориальные уступки Киева. По данным The Telegraph, Трамп уже отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, когда тот отказался от компромисса по требованию передать России часть Донбасса.

Сейчас коалиция союзников работает над стратегией, предложенной британским премьером Киром Стармером:

ограничение экспорта российских энергоносителей,

использование замороженных активов РФ для поддержки Украины,

усиление систем ПВО,

увеличение военного давления на Москву,

финансирование обороны Киева за счет кредита на 140 млрд евро.

ЕС планирует завершить согласование этой схемы до декабря, несмотря на сопротивление Бельгии, которая владеет большинством замороженных российских активов.

Между тем посланник Дмитриев заявил CNN, что Россия, США и Украина "приближаются к дипломатическому пакту", хотя Киев настаивает - ни одна украинская территория не может быть признана российской.

Санкции против России - переговорщик Путина появился в США

Как сообщал УНИАН, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель главы РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США для официальных переговоров с представителями администрации президента Дональда Трампа. Встреча происходит всего через несколько дней после того, как Вашингтон объявил о новых жестких санкциях против Москвы.

В Axios отметили, что у Дмитриева запланирована встреча с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Она состоится в Майами уже 25 октября.

На фоне новостей о визите в США Дмитриев заявил, что Москва, США и Украина близки к дипломатическому урегулированию, которое позволит положить конец войне.

