Эта страна особенная своим пространством и невероятной природой.

Финляндия была названа одним из 25 лучших направлений для путешествий в 2026 году по версии Lonely Planet. А в марте Финляндию восьмой год подряд признали самой счастливой страной мира, согласно World Happiness Report 2025, пишет Express.

"Счастье - это не только богатство или экономический рост, это доверие, связи и уверенность, что люди тебя поддержат. Если мы хотим иметь более сильные общины и экономику, мы должны инвестировать в то, что действительно имеет значение: друг в друга", - отметил исполнительный директор Gallup Джон Клифтон.

В чем секрет счастья Финляндии?

Отмечается, что доверие является основой финского общества. Многие дети в этой стране тепло одеваются, чтобы посещать лесные школы, даже на севере, где зимы более суровые. Им позволяют лазить, прыгать, бегать и делать многое другое, а учителя считают, что дети должны иметь возможность учиться на собственных ошибках.

"Кроме этой основы доверия, есть еще и большая гордость за свою страну. Финляндия имеет один из самых высоких показателей национальной службы в мире. Ежегодно ее начинают примерно 27 000 призывников, и около 80% финских мужчин проходят службу. Кроме того, все больше женщин служат добровольцами, ежегодно их количество превышает 1500", - говорится в материале.

Еще одним важным фактором счастья финнов является природная красота их страны. Финляндия известна как Страна тысячи озер, количество которых составляет почти 200 тысяч, а около три четверти территории страны покрыты лесами.

Также страна является идеальным местом для наблюдения за северным сиянием, которое можно увидеть почти каждую ночь, особенно в Лапландии.

"Независимо от того, гребете ли вы по финской озерной местности в золотом свете летнего вечера, чувствуете пульс культуры саамов, которые разводят оленей в Инари, или наслаждаетесь горьким холодом Лапландии во время прогулки на собачьих упряжках, когда появляется северное сияние, вы поймете, что финское счастье - это гармония с природой, контакт со своим внутренним ребенком", - написали в Lonely Planet.

Кроме того, в Финляндии есть много места, чтобы насладиться ее красотой, ведь она одна из наименее заселенных стран Европы со средней плотностью населения 17 человек на кв. км, по сравнению, к примеру, с 227 лицами на кв. км в Великобритании.

Эксперт из Lonely Planet Керри Уокер говорит, что не стоит ехать в Финляндию, если вы не познакомились с культурой саамов (финно-угорский народ в Северной Европе - УНИАН) в Лапландии.

"Оставьте Санту и отправляйтесь в Инари или еще дальше на север, в Утсйоки, чтобы покататься на санях, запряженных оленями, и послушать йойк (ритмические стихи), которые поют вокруг мерцающего костра в простой лаву-палатке. Посетите всю Арктику с гонками на хаски, прогулками на снегоступах и подледным ловом рыбы, а затем спрячьтесь в деревянной хижине, иглу или куполе для наблюдения за полярным сиянием, чтобы посмотреть, как тихо падают снежинки", - посоветовала она.

Известно, что саамы живут в северном регионе Финляндии, Лапландии, которая простирается также через Швецию и Норвегию. Многие из них продолжают заниматься традиционным оленеводством, хотя сейчас используют уже современную технику и технологии, такие как дроны и снегоходы.

