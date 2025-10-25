Повар с многолетним опытом рассказал, как приготовить идеальные жареные яйца. Для этого понадобится всего один привычный ингредиент — и немного терпения.

Приготовить идеальную яичницу — задача, о которой спорят даже шеф-повара. Однако, как пишет express, кулинар Фрэнк Прото утверждает, что нашёл безупречный способ, который гарантирует идеальный результат каждый раз.

Перед началом готовки он советует обратить внимание на температуру сковороды: она должна быть хорошо прогрета, но не перегрета. Контроль тепла — ключ к успеху.

Секретный ингредиент — сливочное масло. По словам шефа, именно масло делает яичницу особенной. Оно не только придаёт блюду нежный вкус, но и помогает добиться правильной текстуры.

Как хорошо приготовить яйца - инструкция

Сначала нужно добавить немного масла, чтобы смазать дно сковороды. Задем добавтьте на разогретую сковороду яйца и, когда они уже схватились по краям, но желток ещё жидкий, приходит момент добавить ещё одну щедрую ложку масла.

На этом этапе Фрэнк советует ложкой аккуратно поливать горячим маслом белок вокруг желтка, избегая центра. Так яичница приобретает золотистый оттенок и лёгкий карамельный вкус.

Через несколько секунд белок становится хрустящим, а желток остаётся мягким и нежным — именно таким, каким его подают в лучших ресторанах.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что можно добавить к яйцам, чтобы сделать блюдо "мишленовским".

