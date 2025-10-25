Они отдыхали в одном из самых роскошных заведений Лондона.

Звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума, который недавно прошел через развод с певицей Кэти Перри, заметили в компании загадочной брюнетки.

Как пишет The Sun, ссылаясь на инсайдеров, звездный актер регулярно наведывается в элитный коктейль-бар "The Rex Rooms" на King's Road в Челси. Там его и увидели в уютной компании новой знакомой. Кто эта женщина и какие отношения их связывают - пока неизвестно.

Разрыв с Кэти, с которой актер провел девять лет, состоялся мирно, и оба остались в хороших отношениях, говорит источник издания:

"Орландо держится в тени, но снова начал встречаться с девушками. Он посещает ряд свиданий в Челси, и все выглядит довольно спокойно, но ему это нравится. Сейчас он относится к этому непринужденно".

Напомним, ранее СМИ поразили информацией о новом романе Кэти Перри. Согласно распространенным снимкам с яхты, звезда встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

