Некоторые истребители скрывают в себе деталь, которую вы, скорее всего, даже не замечали — но именно она способна изменить все, что мы знаем о полетах.

На некоторых современных истребителях можно заметить необычную деталь — маленькие передние крылья у самого носа самолета. Их называют канардами и они играют куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд.

Они помогают боевым машинам быстрее набирать высоту, выполнять резкие повороты и сохранять устойчивость даже при экстремальных углах атаки, пишет Wion. Такие самолёты, как Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab Gripen, используют канарды, чтобы оставаться манёвренными и "живыми" в воздухе.

Что такое канарды на самолете

Канард — это небольшая передняя несущая поверхность, расположенная впереди основного крыла самолёта. Впервые канарды применялись на самолёте Wright Flyer в 1903 году и вернулись в военную авиацию с появлением Saab 37 Viggen в 1967-м.

Видео дня

Эти передние крылышки создают подъемную силу в носовой части самолета, распределяя нагрузку между крыльями и повышая эффективность на больших скоростях.

Они создают положительную подъемную силу, помогая самолету раньше поднимать нос во время взлёта. Согласно отчёту Pilot Institute (2025), установка канардов может увеличить общую подъёмную силу на 15-20%, сокращая длину разбега и снижая нагрузку на основное крыло. Например, Saab Gripen использует канарды для более быстрого отрыва от полосы и короткого взлёта.

Другие возможности, которые представляют канарды

При резких поворотах поток воздуха может отрываться от крыла, вызывая потерю подъемной силы — срыв. Современные конструкции канардов, как у Rafale и Typhoon, создают небольшие вихри, которые "энергизируют" поток над основным крылом, не давая ему отрываться даже при углах атаки до 35°. Это улучшает управляемость на виражах и позволяет выполнять более безопасные манёвры с большими перегрузками (high-G).

Также известно, что канарды специально проектируются так, чтобы срыв потока происходил сначала на них, а не на основном крыле. Когда канард теряет подъемную силу, нос самолета слегка опускается, восстанавливая поток на главном крыле и предотвращая глубокий срыв. Такая схема обеспечивает автоматическое восстановление устойчивости. Испытания показывают, что близко расположенные канарды не только задерживают срыв, но и повышают коэффициент подъёмной силы к сопротивлению и общую стабильность управления.

Кроме того, расположение рулевых поверхностей перед центром тяжести обеспечивает мгновенную реакцию по тангажу. Самолеты вроде Су-30МКИ и Eurofighter Typhoon меняют направление быстрее, чем классические схемы. Исследования EWA Direct (2024) показывают, что канарды повышают чувствительность управления на больших скоростях до 30%, уменьшая время реакции пилота при резких манёврах.

Компромиссы и инженерные сложности

Несмотря на преимущества, канарды усложняют аэродинамику. Неправильно спроектированные поверхности могут мешать потоку на основном крыле и увеличивать заметность на радарах. Поэтому на малозаметных самолетах, таких как F-35, чаще используют хвостовые стабилизаторы с плоским профилем. Инженеры должны тщательно рассчитывать размер, угол установки и расстояние канардов от крыла, чтобы избежать избыточного сопротивления и отражений радиоволн.

Другие интересные новости об истребителях

Ранее УНИАН сообщал, почему в современных истребителях больше не используют прямые крылья. Раньше они часто встречались, ведь у них есть большой плюс - прямые крылья создают сильную подъемную силу на низких скоростях, это нужно при взлете и посадке. Однако есть и множество минусов.

Кроме того, мы рассказывали о 7 самых дорогих истребителей в мире. На их разработку и производство было затрачено огромное количество средств. И, вероятно, не зря.

Вас также могут заинтересовать новости: